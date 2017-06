AUTORIDAD SELECTIVA

El ejercicio de la autoridad es un concepto que incomoda a cierta izquierda, a la más radicalizada y antisistema. Lo identifican con el abuso del poder propio de los regímenes autoritarios, sin pararse a pensar en que el uso de la fuerza está legitimado cuando tiene por objetivo la defensa del Estado de derecho. Los ayuntamientos del cambio son incapaces de mandar a la policía a controlar a los gorrillas, o a los top-manta, o a los okupas. Lo ven casi como un acto criminal, dictatorial, impropio de unos gobernantes progresistas, aunque con su actitud perjudiquen a colectivos mucho más numerosos, como los comerciantes, los automovilistas o los vecinos de los barrios. Pero su desapego hacia el concepto de autoridad sólo sale a la superficie cuando entran en juego los cuerpos y fuerzas de seguridad. En otras ocasiones, lejos de manifestar una tendencia hacia el diálogo y el consenso, aplican el ordeno y mando en leyes, decretos, ordenanzas, contrataciones y nombramientos, sin miramiento alguno. Por ejemplo, en su ofensiva contra la educación concertada, directa y sin matices, sin dar un respiro al contrario, sin dejarle un resquicio, sin abrir una puerta a la negociación. Recorte de aulas guste o no guste, con manifestaciones o sin ellas, con recursos ante los tribunales y con los más que probables despidos en un sector educativo que si tiene menos alumnos y, por tanto, recibe menos dinero de la Administración, prescindirá de profesores. Da igual, todo sea por la causa. Tampoco hay tregua con las universidades privadas, a las que se cercena la posibilidad de prácticas en hospitales públicos y ahora se pretende -sin competencia para ello- reducir el número de plazas en algunas carreras. Aquí sí que hay ejercicio de la autoridad, abusivo y descontrolado, excediendo su ámbito de gestión. No hay paciencia ni negociación como la que muestra la Universidad con los okupas del Luis Vives. Con las compañías privadas que gestionan hospitales públicos tampoco. Guerra abierta y directa, sin rodeos, sin pausa. Y si nos fijamos en el Ayuntamiento de Valencia y su política de movilidad veremos la diferencia de trato entre unos ciclistas que no tienen que respetar los semáforos de los vehículos cuando van por el carril bici y los conductores a los que se persigue con continuas restricciones. Joan Ribó cedió el bastón de mando cuando fue proclamado alcalde y pidió al secretario que lo guardara, que su estilo no era ése, que no se veía portando un objeto que simboliza el ejercicio de una autoridad despótica. Es bien evidente que ante determinados colectivos, el tripartito gobernante en la Generalitat o en el Ayuntamiento no quiere hacer uso de esa autoridad, como si fuera algo indigno, mientras que con otros se ceba, no le importa aplicar su mano de hierro.