Voy a un gimnasio sólo para mujeres en el que algunos monitores son hombres. No todo va a ser perfecto. El 2 de junio se estrena 'Wonder Woman' en EE UU y una cadena de cines ha organizado proyecciones sólo para mujeres. El público, las taquilleras, las que venden las palomitas. Hay quien lo considera una muestra de sexismo, como si se fuese a impedir a los hombres ver la película en otros pases. La alcaldesa de París ha puesto el grito en el cielo por un festival donde el 80% del espacio está reservado a mujeres negras. Y si no eres mujer y negra, ¿para qué ibas a querer ir? Como sigamos así vamos a censurar hasta la novela 'A contrapelo' de Karl Huysmans y su comida de luto. Una comida servida por mujeres negras semidesnudas donde se comen alimentos negros servidos en platos negros. Pan de centeno ruso, caviar, morcillas, venado en salsa color betún, arrope, moras. Las mujeres de mi gimnasio exigirían hombres negros semidesnudos.