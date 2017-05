Taxi, por favor

Nuestra web es una mierda», así de claro y directo fue Juan Roig hace tres meses en la presentación de los resultados de su compañía. Nada ajeno a las últimas tendencias de consumo, no dio puntada sin hilo para promocionar su sitio web y dejar constancia de la importancia de la venta online. Los hábitos y consumos cambian a velocidad de vértigo. Si te duermes, mueres. Y la prueba está delante de nuestras narices. Preste un poco de atención y tomará consciencia de que el cambio es imparable. La ropa se compra por internet (que se lo pregunten al tío Amancio), las zapatillas, los libros y hasta la música que provocó la casi total desaparición de las conocidas tiendas de discos. O te adaptas o 'te desaparecen'. En este sentido, el gremio de taxistas sigue en lucha contra una amenaza del sector difícil de no aceptar. La aparición en el mercado de Uber o Cabify, ha dejado noqueado al gremio del taxi de toda la vida. El partido no está perdido pero si ambas partes no llegan a acuerdos que beneficien a todos, será el propio mercado el que los lleve al sitio. Esa cosa llamada 'mercado' manda sobre Juan Roig, Amancio Ortega, Jeff Bezos, Richard Branson y una lista interminable, conscientes de atender las necesidades de la nueva clientela. Los anteriormente nombrados no han llegado ahí por quedarse sentados en una silla esperando, sino por pensar en cómo dar solución a las necesidades del nuevo consumidor. Tan innegable es la existencia del nuevo negocio de Uber o Cabify como imposible ponerle puertas al campo. Deben llegar a un buen acuerdo para la convivencia de todos los modelos de negocio, respetando al máximo los derechos de los taxistas y adaptándose a los nuevos tiempos, con la obligatoriedad de tomar conciencia de una nueva realidad. Aquí ya nadie inventa nada, realmente solo han mejorado lo que había.