PACIENCIA IMPOSIBLE

El 31 de agosto queda muy lejos en el horizonte y, seguramente, nuestra impaciencia nos genera cierto estado de ansiedad a la espera de poder palpar cambios profundos en el plantel del Valencia de cara al próximo curso. Esa impaciencia es inherente al fútbol y, con total seguridad, se vive en torno al resto de clubes que miran al futuro con la esperanza de que el año que viene pueda ser mejor que el que se cierra. La cosa se va moviendo pero no a la velocidad que quisiéramos porque, después de una temporada deplorable, lo que querríamos ver es un buen puñado de caras nuevas vistiendo la camiseta valencianista y que la liga empezase la semana que viene pero. me temo que nos va hacer falta una buena dosis de paciencia hasta que ese 31 de agosto se baje la persiana del mercado de jugadores. Nos puede servir como consuelo que la temporada pasada, a estas alturas acabábamos de conocer el veredicto de Peter Lim después de que llevaran allí en romería a un entrenador barato, con el que al asiático le saliesen las cuentas. A partir de aquel momento el que más y el que menos se dedicó a veranear a costa del Valencia y el resultado fue una plantilla descompensada que hubo que apuntalar comenzada ya la Liga porque al director deportivo o se le había olvidado fichar centrales o, hasta que se perdieron dos partidos consecutivos, creyó que con los que tenía le bastaba. Hoy, aunque el propietario sigue siendo el mismo y nadie se atreva a descartar que en cualquier momento del verano haga una 'de Jaimito', sí es cierto que la percepción es bien distinta. La presidenta ya ha cogido un avión para no volver -gesto que se le agradece- y flota en el ambiente la balsámica sensación de que el club está en mejores manos. Aunque llegue tres años tarde y se haya pagado la jubilación a varios 'gurús' del márketing sin rendimiento alguno, la camiseta lucirá un patrocinio que aligera en cierta medida balances y conciencias. Anil Murthy se coloca como el paraguas de Meriton sobre el proyecto pero. sin molestar. Al mando de la nave hay un ejecutivo que ejecuta y a 31 de mayo ya hay un entrenador trabajando para el futuro al que no se ha contratado ni por ser amigo del jefe ni por ser barato sino por su trayectoria y la seriedad con la que ha afrontado todos y cada uno de los retos que se le han presentado en su carrera. Otras cosas están por descubrir, como la eficacia de Alesanco, pero tiene un intenso verano por delante para demostrarla y la sensación es que el director general no lo va a dejar dormirse, si es que tiene la tentación de hacerlo. La maquinaria está en marcha y se respira que la confianza ha vuelto a la sufrida parroquia valencianista. Ahora, como dijo el propio Alemany a su llegada, lo que hace falta es. no equivocarnos.