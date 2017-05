'Nuevos' taxis

A la frágil sociedad del momento, al parecer falta de problemas y conflictos, le asalta uno nuevo: el mundo del transporte está revuelto, en plena convulsión. Miles de taxistas españoles han emprendido la senda de la protesta y paran para sacar de las ciudades un servicio parasitario, el que ofrecen unas empresas llamadas Uber y Cabify a través de las aplicaciones telefónicas.

A los mayores, el asunto se nos presenta tan ajeno como lejano. Si nunca hemos comprado nada por teléfono ni ordenador, si es muy probable que nunca caigamos en ese modo de vida, si adoramos el contacto personal en los servicios, compras o transacciones, va ser difícil que nos entretengamos en buscar alternativas. Pero no ocurre igual con las generaciones más jóvenes: la crisis ha hecho que el ahorro de un euro sea para ellos una regla implacable. Y están preparados -o son lo bastante inconscientes- como para llegar a Munich y ponerse en brazos de un tipo, no supervisado por autoridad alguna, ni sujeto a licencias, que le va a llevar (eso dice) hasta el hotel elegido.

Los jóvenes parecen no inquietarse por nada. ¿Si van a dormir a un lugar llamado 'hostel' que abrió el mes pasado una familia que tenía un par de habitaciones libres, por qué no usar el transporte que le ofrece por la red un desconocido que echa unas horas al volante? Si van de vacaciones a la Rivera Maya ¿qué no harán?... Los mayores, en cambio, preguntaríamos lo que de verdad nos inquieta: ¿Si hay un accidente en el camino estoy cubierto por un seguro a bordo de esos 'taxis' de última generación? ¿Esos 'hoteles' urbanos que nacen como hongos son inspeccionados por la Sanidad municipal alguna vez? ¿Tienen sistemas contra incendio? ¿Vale o no vale ya que los taxistas tengan una placa oficial con un número de licencia?

Las preguntas son pertinentes, no nacen solo -aunque también- de los prejuicios perezosos ante todo tipo de cambio. Pero el asunto es que se van a enfrentar, o ya lo están haciendo, un servicio de transporte de garantía oficial pública y regulación democrática y un sistema anárquico que se ha vestido con un moderno traje de 'economía colaborativa' que nadie se atreve a etiquetar como 'negociete'.

Es de temer que no haya un debate sincero. No se va a exigir a los taxistas 'de toda la vida' que sepan bien el callejero de la ciudad y quiten los programa de radio de fútbol a demanda del cliente. Pero tampoco se va a exigir a los 'novísimos' que cumplan los requisitos legales. Así es que se consagrarán dos modelos: el taxi 'de siempre' para los abuelos y el Uber para esa osada juventud que mira al futuro.

El siguiente salto entrará a debate dentro de poco: una aplicación telefónica proporcionará cirujanos que te arreglarán lo de la próstata en un piso, por 100 euros, en una hora. Y con tal de ahorrar unos euros para cervecitas... habrá quien se apuntará.