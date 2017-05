El entorno de la CVMC no es mejor

Nos quejamos de los despropósitos que están cometiendo los responsables de la puesta en marcha de la 2ª RTVV, en feliz expresión de Vicente Climent. Y quizá estamos siendo demasiado condescendientes con las intenciones de los que se aprestan a asaltarla. Yo ya creía haberlo visto todo cuando cinco asociaciones empresariales del sector audiovisual valenciano (5) coincidieron en suscribir el pasado mes de agosto un comunicado en el que exigían la implantación de la autarquía en esta materia. Pero he de reconocer que me equivoqué. No sólo esta traslación del minifundismo agrícola autóctono al mundo de la imagen y de éste al gremialismo más excluyente se cree con derecho a explotar en exclusiva el negocio televisivo que se está gestando con dinero público. La Unió de Periodistes Valencians (UPV) y la Asociación de la Prensa de Alicante (APA) también se consideran facultadas para reclamar su parte del botín. Lo demostraron al difundir un manifiesto en el que venían a decir con el mayor de los desparpajos que si fueron buenos para coadyuvar en la redacción de la ley valenciana 6/2016, de 15 de julio, del Servicio de Público de Radiodifusión y Televisión de ámbito autonómico, también deberían haberlo sido para establecer los baremos de selección de personal y redactar el libro de estilo. Pero que ya que no fue así, concluía una nota que debería haber avergonzado a todos y cada uno de los informadores afiliados a ambas agrupaciones, lo menos que podría hacer la autoridad es tenerlas en cuenta de cara a «futuras contrataciones». Un ofrecimiento que justifica por qué el consejo rector de la CVMC se tomó la confianza de regañar a la prensa por difundir «informaciones innecesarias» sobre el proceso de reapertura de ese monstruo de la manipulación y el dispendio que fue la RTVV y no llovieron sobre él las críticas por atribuirse una potestad -la de decidir qué es o no noticia- que aún no tiene. Aunque la tendrá vicariamente tan pronto se aplique completamente esa ley cuya autoría reivindican la UPV y la APA a pesar de que se trata de un triste calco de la catalana en lo malo y en lo peor; no en vano contempla la creación de una policía periodística idéntica al CAC.

Una expectativa de destino, por un lado, y de sentido de la propiedad, por otro, que explican, asimismo, por qué el portavoz de Compromís en las Cortes Fran Ferri se encontró capacitado para ir a Burjassot a exigirle a la directora general del ente, Empar Marco, que ponga en marcha cuanto antes el altavoz oficial; y, lo que casi da más miedo, por qué nadie le ha replicado todavía que a quién debería apremiar es a su jefa. Nuestra Gerald Ford. Una Mònica Oltra que lleva dos años de consejera de Servicios Sociales y ya no sabe a qué mora verde recurrir para quitarse las manchas que ha ido acumulando por su manifiesta incapacidad para caminar y masticar chicle al mismo tiempo.