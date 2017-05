Despedidas de solteros. Hablemos de ello

Hace unos días me tomaba un café en el aeropuerto cuando apareció de repente un hombre ataviado únicamente con un calzoncillo, una capa y una máscara que le cubría toda la cabeza. ¿Era un súperheroe que venía a rescatarnos a todos los que estábamos allí de las interminables colas en los controles de seguridad? No lo creo. ¿Se trataba de un habitante de otro planeta que había caído allí por casualidad? No me consta. ¿Podría ser alguien con alguna clase de tara mental? No, nada de eso. Simplemente era un hombre que se disponía a casarse en los próximos días y sus amigos se lo llevaban de viaje y le habían colocado semejante atuendo. A veces me cuesta creer que todos los seres humanos descendamos del mismo lugar. Me fijo en algunos y sólo me cabe pensar que provenimos de monos bien diferentes.

Más allá de las obligaciones conyugales que acarrea el matrimonio, al parecer esta circunstancia condena a los contrayentes a sufrir todo tipo de penurias y de humillaciones previas por parte de sus más allegados. Por lo visto, quien bien te quiere te hará hacer el ridículo. Y mucho.

Debo de ser yo, que a todo le busco peros, o que me alarmo por nada enseguida. Partamos de la base de que a mí ya me cuesta entender que a algunas personas les haga felices celebrar su nuevo estado sentimental con fiestas de disfraces imposibles a las que acuden parientes de los que no recordaban ni su cara. Por tanto, me es imposible comprender la razón por la que alguien permite con naturalidad y gozo el escarnio público como paso previo al matrimonio. Llegados a este punto, hablemos de las despedidas de solteros. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué en el caso de los hombres estas celebraciones se organizan en torno a vejaciones y situaciones bochornosas para con el novio? ¿qué clase de placer experimentan los amigos avergonzándole de ese modo? Los desnudan, los pasean de una guisa que no se la desearía a nadie, los someten a pruebas absurdas en lugares públicos... ¿Y ellas? ¿A qué viene esa obsesión por llenar de falos todos aquellos lugares por los que pasan? Diademas con falos, vestidos con falos, coches con falos... Hace unos sábados estaba tomando un vermut en una terraza con unos compañeros cuando de pronto nos vimos rodeados por un grupo de mujeres, sus bolsos y sus falos -que fueron aparcando donde pudieron-. ¿Qué lectura debemos extraer de todo esto?

En lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad... Con capa o sin capa, con falo o sin él... Alguien debería hacer un estudio de la visión del matrimonio que tienen todas esas personas que organizan fiestas previas en las que los protagonistas acceden sin rechistar a ser objeto de burlas y se ven envueltos en situaciones, como mínimo, poco dignas. Cualquiera diría que se van a enfrentar a una pena capital.