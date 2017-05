LOS TIEMPOS

Ecuador de una legislatura y los municipios siguen con su gestión del día a día como pueden, con sus problemas y sus éxitos, folclores y procesiones, cada uno con su plan.

El Ayuntamiento de Xàbia acaba de anunciarnos que ya tiene su ordenación estructural, y que a partir del 7 de junio se expondrá al público por tres meses, teniendo que suspender licencias en tres zonas urbanas. No me aventuraré a afirmar que el alcalde Chulvi sabe lo que hace, pero al menos lo aparenta, porque me consta que su ayuntamiento lleva tiempo trabajando en el plan estructural, sin hacer ruido hasta tener preparada la versión preliminar. Echo en falta, eso sí, talleres de participación con modelos de trabajo propios y, aunque nadie es perfecto, pienso que cumplirán con el procedimiento.

Mientras tanto, en Dénia se aniquiló todo el trabajo realizado, una versión del plan terminada en tres meses, sometida a intensos talleres con la participación altruista de prestigiosos profesionales de la ciudad, pero desde el último planicidio electoral, el estructural dianense está inmerso en un amodorramiento que no despabila ni con la propaganda.

Sólo queda el documento de alcance de 2008, porque durante estos dos años nos hemos dedicado a directrices que no prevé el procedimiento, participación antes del plan, pero eso sí, con mucha publicidad. Nos dijeron que a finales de este año tendríamos la versión del estructural dianense, lo que implicará exposición pública y una nueva participación de las de pagando a empresa externa, y con una oposición que no preguntará cuánto cuesta renunciar a los recursos propios.

Información pública, alegaciones, nueva propuesta, informes sectoriales, deficiencias, declaración ambiental, modificaciones, nueva información y, por fin, aprobación. Chulvi lo sabe, y por eso nos dice que con suerte espera conseguirlo para finales de 2018 o principios de 2019. Son los prudentes tiempos del alcalde Chulvi, porque en Dénia, ni siquiera estos dos años han servido para disponer de nuestra propia versión preliminar. Crucemos los dedos a que se haga el milagro.