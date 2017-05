¿Plurinacionalidad o polisemia?

Si una cosa es indiscutible, es que Pedro Sánchez no ganó las primarias del PSOE por la cristalina claridad de su pensamiento político. Y si alguien piensa lo contrario, ahí está para desmentírselo ese monumento a la ambigüedad con el que nos obsequió apenas unos días después de retornar al timón de mando de su partido, al proponer que «una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución».

En primer lugar, me pregunto qué demonios quiere decir eso de que la soberanía reside «el conjunto del pueblo español». La Constitución ya la residencia «en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». De modo que a menos que nos hallemos ante un circunloquio de esos que a menudo usan los charlatanes que en lugar de decir «esto es un palo», prefieren decir «esto es lo que viene siendo un palo» -torpeza ésta que no deberían tener sitio en una norma como la Constitución-; o a menos que alguien piense que es necesario añadir lo de «el conjunto de» para que nadie -¿quién?- se sienta excluido, es forzoso deducir que Sánchez debe de tener algo en su cabeza que a mí se me escapa pero que no me inspira la más mínima confianza.

Pero, sobre todo, me pregunto qué diantres quiere decir eso del «carácter plurinacional del Estado». De entrada, porque a mí lo de que España es una «nación de naciones» me resulta tan difícil de concebir como una 'matrioshka' en la que todas las muñecas tuvieran la misma forma y tamaño. Por no decir que cuando la idea es barajada por quienes no dudan en afirmar que su comunidad autónoma es sin duda alguna una nación, pero luego les entra la tos cuando de afirmar el carácter nacional de España se trata, no puedo evitar la sospecha de que me la quieren clavar bien clavada.

Así que estaría bien que Sánchez empezara a arrojar luz sobre la cuestión. Por ejemplo, explicándonos cuáles son esas naciones -me bastaría con un listado, por orden alfabético a ser posible- que integran la nación española, a fin de que los madrileños, los aragoneses o los valencianos podamos saber si a los ojos del PSOE somos más o somos menos que los catalanes, los vascos o los gallegos. O si los castellanos son una nación, o dos, o tres. O si de ser una nación se van a derivar reconocimientos simbólicos, consecuencias jurídicas o ventajas fiscales. O si nuestro futuro federalismo va a ser simétrico o asimétrico, cooperativo o insolidario.

En efecto, Pedro Sánchez no ganó las primarias del PSOE por la transparencia de sus ideas. Pero ya saben lo que decía el bueno de Abraham Lincoln: que se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, y también a algunos todo el tiempo; pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.