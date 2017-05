¿Quién es?

Soy Mónica Oltra.

Señora vicepresidenta. Sin duda maneja usted mejor información que yo. Le va en el cargo. Y en el sueldo. Seguro que sustenta usted su decisión de cerrar el centro de menores de Segorbe en informes de la dirección territorial sobre lo demoníacas que son las religiosas de la orden de las Terciarias. Igual que yo he visto cinco informes (5) de la Fiscalía que durante cuatro años (4) no encontró irregularidad ni maltrato alguno en el establecimiento. Y lo mismo que yo he comprobado ojiplático cómo en los documentos repartidos por usted a la prensa identificaba con edad, profesión y centro de formación a una menor de 17 años del centro objeto de acoso sexual (presuntamente, que una licenciada en Derecho debiera guardarse muy mucho de dar por seguro un caso aún 'sub iudice'). Una chica a los pies de los caballos de cualquier programa de televisón dado al morbo que quisiera localizarla. Igual que se basa en los testimonios de menores que dicen haber sido duchados con agua fría. Usted es madre y quizás sepa (o debiera saber) lo complejo que es educar y lo complicado que es tratar con adolescentes. Que con ellos no es todo blanco o negro. Igual que yo he hablado con dos chicas que adoraban el centro, a las Terciarias y que estaban «mejor en el centro que con familias de acogida». El tiempo dirá quién miente y quién dice la verdad. Lo que usted no ha visto son los ojos de David Pérez, educador del centro, llorando de impotencia por no poder estar más con chicos a los que ha llevado a dormir a su casa, con sus hijos, como si fueran hermanos. Lágrimas sinceras, de esas que ves que salen del alma. De esas que yo creo por encima de cualquier documento y testimonio.