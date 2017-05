MISIÓN: DERROTAR AL GOBIERNO

Parece que el papel que juega la oposición no es el de fiscalizar al gobierno y aportar de manera constructiva alternativas o nuevas ideas para gobernar. Más bien es el de rechazar cualquier iniciativa tildándola de nefasta.

Así ocurrió la pasada legislatura donde todo era malo. Daba igual si era una iniciativa cultural, lúdica o social. Daba igual si se ayudaba a una ONG o una asociación. Daba igual si se daba una beca a un alumno o se inauguraba un parque. Daba igual si se celebraba un concierto o se limpiaban las playas. Siempre estaba mal. No porque se pudiera hacer más o mejor, simplemente porque la oposición no podía admitir que el gobierno estaba realizando muchas e interesantes iniciativas que no se habían hecho con anterioridad. La playa de Gandia notó el cambio, y, aunque nunca llueve a gusto de todos, en general gustó, y la mejor prueba es que el Partido Popular revalidó la mayoría en las pasadas elecciones, tras cuatro años en el gobierno y con el viento en contra en clave autonómica y nacional.

Los populares se congratularon de conseguir algo épico otra vez, ya que tras conseguir una mayoría absoluta, se consiguió una mayoría holgada. Los ciudadanos no castigaron la gestión, el nuevo espectro político con la aparición de nuevos partidos le arrebató la mayoría absoluta, que todos sabemos es casi imposible de conseguir en nuestra ciudad.

Pero para la oposición era diferente, su estrategia política le indicaba que no podía apoyar cualquier iniciativa del gobierno. La excusa podía ser ideológica o económica, eso daba igual. Lo importante era demonizar la actuación del gobierno con tal de desprestigiarlo y poder arrancarle algún voto. Craso error que han comprobado en las pasadas elecciones, donde la debacle del PSOE le debería hacer reflexionar sobre su forma de hacer política.

Pero ahora las cosas han cambiado, y ahora en Gandia, el gobierno copia iniciativas lúdicas que en la oposición calificaba como saraos. Ahora, en la Comunitat Valenciana, el actual gobierno que criticó fervientemente el derroche del PP, ha proyectado un instituto con 23 personas, de las que 19 serán altos cargos, gracias a la consellera Bravo. Otra iniciativa progresista.

Ahora sí se puede despilfarrar, siempre que sean progresistas los que obtienen un cargo, ahora sí se pueden hacer conciertos en la playa, siempre que sean elegidos por el PSOE y Compromís.

Nunca reconocerá el actual gobierno de Gandia que en la anterior legislatura se hicieron muchas cosas, algunas buenas y otras no tantas. Sería perder votos, y eso no entra en la mentalidad de los progresistas. Esperemos que la oposición aprenda que la mejor estrategia política para ganar las siguientes elecciones es la de apoyar aquello que beneficia a los ciudadanos.