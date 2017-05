Ha tenido que ser el fiscal quien caracterizara mejor que nadie lo sucedido en Cataluña con los dineros públicos durante los años del pujolismo. «La bandera justifica cualquier atropello con la cartera», ha dicho en el juicio del Caso Palau. Los demás rasgos coinciden con el diagnóstico que puede hacerse en otros lugares de España, también en Valencia: la desfachatez de creerse intocable; la utilización de las instituciones para canalizar dinero público hacia otros menesteres; la incapacidad de los órganos de control para supervisar y evitar tanta tropelía. Todas son características repetidas en los casos de corrupción en Marbella, Andalucía o Madrid, pero esa forma de justificar el robo envueltos en la bandera de 'la patria' solo la encontramos en la tierra del 'procés'. Y en vísperas de otro órdago al Estado.

El problema de esa falsa envoltura no es que sea mentira sino que deteriora la propia fidelidad a la comunidad de pertenencia. El peor patriota es el que toma el nombre de su patria en vano para enriquecerse a costa de ella. Desde hace décadas nos quieren hacer creer que los catalanes no nacionalistas son enemigos de Cataluña. No digamos nada de los españoles incapaces de entender sus ansias de independencia. Pero unos y otros, aunque puedan estar equivocados o ciegos, no necesariamente miran por su propio interés. Sin duda, habrá quien sí, pero somos muchos los que, de buena fe, queremos lo mejor para los catalanes y para los demás españoles. Y si cuestionamos 'el procés' no es por sacar tajada sino por evitar daños mayores a un montón de gente que ni conocemos. Y no pensamos en términos abstractos de 'Cataluña' o 'España' como entidades administrativas sin rostro, sino todo lo contrario. Por eso, hablamos de los catalanes y los demás españoles en lugar de hacerlo sobre entes con fronteras diferenciadas del vecino, o sea, naciones.

En cambio el corrupto que vemos tras las acusaciones del fiscal se está aprovechando de sus compatriotas, no de un Estado lejano o de un rey absoluto que impone su ley sobre un territorio oprimido. No busca el bien común sino el enriquecimiento particular que justifica identificando a unas siglas con la patria y a unos líderes, con los sumos sacerdotes del ritual colectivo. Ahora bien, en todo ese diagnóstico falta un elemento que apenas aparece: la prensa. Fallaron los controles de la Administración pero sobre todo falló una prensa que forma parte del «círculo sociopolítico con una dinámica complaciente» a la que se refiere el fiscal. La prensa calló y esa crítica está por hacer. En el mejor de los casos, o miró para otro lado o no supo lo que sucedía. De cualquier forma, incumplió sus funciones. Lógicamente el fiscal no puede entrar en ello. No hay comportamiento delictivo sino falta moral. Pero si pedimos responsabilidades políticas aun cuando no hay actos punibles, ¿por qué no pedir cuentas a una prensa complaciente?