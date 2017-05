EJECUTIVA SIN BARONES

Pedro Sánchez no quiere barones en su nueva ejecutiva. Así planteado no puedo estar más de acuerdo con la medida. El problema es que el reelegido secretario general de los socialistas no lo hace por un convencimiento llamémosle territorial sino como vendetta contra los líderes regionales que primero contribuyeron a tirarlo y luego se pusieron del lado de Susana Díaz. Porque este mismo Pedro Sánchez que excluye a los barones es el que quiere que en el congreso de su partido se apruebe la definición de España como Estado plurinacional, la mejor manera que se le ha ocurrido a sus ideólogos de cabecera para tratar de solventar el conflicto catalán.

No obstante, puede ser interesante comprobar cómo funciona el órgano de dirección del PSOE sin esas baronías, un experimento que también está intentando llevar a cabo Albert Rivera en Ciudadanos. Porque lo que cada vez parece más claro es que la suma de diecisiete partes no hace un todo unido sino que compone un conjunto disgregado, un puzle imposible. Lo podemos comprobar cada año con los Presupuestos Generales del Estado, con las quejas y reivindicaciones de cada autonomía, porque prácticamente todas se sienten agraviadas por el Gobierno central. O es fácilmente constatable con el debate sobre el modelo de financiación, en el que unas reclaman porque no se atiende el criterio de la población (como la Comunitat Valenciana), otras por la superficie del territorio (Castilla-León), otras por la insularidad... El Plan Hidrológico Nacional y los previstos trasvases escenificaron la dificultad de armonizar los intereses locales y la necesidad de una autoridad superior, estatal, que ponga orden en lo que de otro modo se convierte en un ingobernable patio de vecindad.

La ejecutiva de un partido de ámbito nacional (¿habrá que empezar a decir estatal?) no puede ser el reparto entre sensibilidades regionales sino el órgano de representación del conjunto. Sin quererlo, por otro motivo mucho menos altruista, por el deseo de revancha hacia los que lo defenestraron, pero lo cierto es que Pedro Sánchez está ante una oportunidad única de construir el PSOE de otra manera, sin hipotecas territoriales, sin las componendas habituales entre el líder y los barones, sin las ya clásicas concesiones a determinadas federaciones. El experimento autonómico en España ha aportado muchos elementos positivos, fundamentalmente la modernización de infraestructuras y servicios, y ha permitido acercar la Administración al ciudadano, pero también ha dejado una cultura política basada en los egoísmos locales que debe empezar a ser superada por el bien del conjunto. Una ejecutiva socialista sin barones es una buena noticia, aunque no por las razones por las que Sánchez va a hacerlo.