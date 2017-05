¿DÓNDE ESTABAN TODOS?

Ayer estuve en el Parador Nacional de El Saler. Allí se juntaron prácticamente todos los integrantes de plantilla y directiva de aquel Valencia que regresó a Primera tras el único año en la historia en el que el club jugó en el infierno de la Segunda División. Se cumplía el 30 Aniversario y, en un acto impecable de la Asociación de futbolistas que preside Fernando Giner -también integrante de aquel equipo-, desfilaron ante mis ojos los Sempere, Revert, Ferrando, Fenoll, Bossio, Fernando, Subirats, Camarasa, Arias o los más mediáticos Quique Sanchez Flores o Voro, ambos entrenadores en la recién terminada temporada. No me quiero olvidar de nadie. Todos fueron igual de protagonistas. Mientras Camarasa recordaba que en aquel vestuario se hablaba en valenciano, Bossio me explicaba cómo Di Stéfano le enseñaba a marcar en los córners '¿usted es de los que defiende? Pues evite que remate el que ataca. Es sencillo' decía el maestro. Eterno Alfredo. El debutante Voro contaba cómo aprendió de los mayores y Ferrando que moría cada domingo porque se ponía la camiseta que siempre quiso vestir. Fernando Gómez asentía con la cabeza. Mientras les escuchaba, aparecieron en la escena Arias y Subirats, que junto a Sempere asumieron el reto de devolver a su equipo a la élite en lugar de marcharse tras el descenso. Los capos. Tenían ofertas, pero su orgullo y corazón blanquinegro fue más fuerte. 'El fútbol ya no es tan puro como antes' susurraba Richard con tono nostálgico. Y entonces, desde el fondo del hall, aparece Quique Sánchez Flores. Se abraza con Arias como si de su hermano se tratara y se sienta a charlar de aquel fútbol con éste que escribe. 'Identidad. Aquel Valencia tenía identidad. Y eso es lo que debe recuperar mi Valencia. Porque soy y seré siempre uno de los vuestros. Un valencianista más'. Ojalá hubieran tenido la oportunidad de ver cómo se le iluminaban los ojos a Quique al hablar de su Valencia. Al reencontrarse con su pasado. Con su historia. Con gran parte de su vida. Volverá a casa algún día. Desde ayer no tengo dudas. Fue entonces cuando miré a mi alrededor. Rodeado de fútbol y valencianismo a partes iguales, mi mirada buscó a Alemany, Alesanco, Murthy, Hoon, Koh.y no encontró a nadie. Porque nadie fue. Ni diez minutos para cumplir. ¿No ha venido nadie del club?, se preguntaban atónitos los presentes. No, era la simple y aberrante respuesta. Antes fue el entrenador del Espanyol que los dirigentes del Valencia. Para el escaparate de la tarde, con las nuevas camisetas, ya sí estaban todos los gerifaltes. Para el corazón de la mañana nadie. Y el Valencia de verdad, el que debe regresar, estaba con los jugadores que se pusieron la camiseta hace treinta años. No en las camisetas que venderán la temporada que viene.