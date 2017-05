Acontecimiento Número 1

Belén Esteban fue ayer a los juzgados por el pleito que tiene con su exrepresentante. En la calle había prensa como para informar de los juicios de Núremberg. El 26 de julio será Mariano Rajoy quien pise un tribunal como testigo por la 'Gürtel'. No es pena de Telediario (lo es que te cojan por el pescuezo para meterte en un coche), pero sí un triunfo para mucha gente. «En una democracia normal, tendría que dimitir», dijo Pablo Iglesias. «Lo transmitirá La Sexta», se apresuró a anunciar ayer Ferreras tras saberse que la Audiencia Nacional no había aceptado la declaración por videoconferencia. No lo dudábamos. Fue un dos contra uno (el presidente del tribunal emitió voto en contra). Rajoy se ha referido al juicio como «ese acontecimiento». En Corea del Norte, el 'Acontecimiento Número I' (lo cuenta Bandi en 'La acusación') es aquel en el que participa en persona el líder supremo. Quizá Rajoy debería cuidar su absurdo vocabulario elusivo.