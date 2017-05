VALORAR AL TORO

Superado ya el ecuador del abono de San Isidro, y aunque hayan ocurrido cosas que invitan al optimismo, sobre todo aquellas que están relacionadas con la torería -gozosa la revelación para el gran público de Ginés Marín-, hay que reconocer que el apartado ganadero que tanto nos preocupa, ha logrado, muy ramplonamente, el aprobado.

Y si la nota no ha sido de suspenso hay que apuntarlo esencialmente en el haber de tres ganaderos: Borja Domecq, los hermanos Lozano y Núñez del Cuvillo, éste con más calidad que poderío, lo que realmente le baja la nota. Si la corrida hubiera tenido más poder, Talavante no se desnuda tan sinceramente ante el exigente quinto, el que le pegó la cornada. Así pues, el resumen es evidente, la situación invita, en la misma proporción, a pedirle a los ganaderos que sigan trabajando para potenciar la casta y el poderío, y a los aficionados a que no confundan trapío con kilos, y mucho menos el genio con la bravura.

Hasta ahora se han lidiado divisas que han lucido el marchamo de 'comerciales', pero también algunas como La Quinta, Ventorrilo o Puerto de San Lorenzo, que lo lucen de 'toristas'. De estas no se puede decir que hayan sumado gloria a ninguno de los toreros que las han lidiado. Así que ha quedado claro una vez más, que no están acertados los que estigmatizan a las divisas que lidian las figuras. El balance artístico que se ha cosechado ha llegado precisamente de tres hierros que están anunciados en las ferias junto a los nombres más rutilantes de la torería.

La noticia más notable de todo lo acontecido, y por la que hay que felicitarse, ha sido el acierto que ha supuesto que dos jóvenes como Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, hayan entrado en un cartel con El Juli, y por consiguiente para lidiar una corrida con más garantías de éxito como resultó ser la de Alcurrucén. De esta acertada decisión han salido como grande beneficiarios, tanto Marín, como los aficionados, al poder contar con un aliciente más para acudir a las plazas. Se espera con ilusión la segunda parte.