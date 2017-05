Carretera y coche. Mi infancia viene marcada por la carretera y el coche porque aquellos viajes a Tánger, tres cada año, ida y vuelta, resultaban interminables a esas edades tempranas. Recorrer el inmenso secarral aburría una barbaridad. Aquellos traslados, con el maletero rebosante, adquirían proporciones mitológicas como de pionero que se larga al lejano Oeste para conquistar tierras y cultivarlas. Llegó el progreso y le añadieron al Renault 12 ranchera un radiocasete. El colmo del lujo, él no va más de la sofisticación. Recuerdo la sonrisa de mi padre mientras nos mostraba ese prodigio. Ejemplo de cohabitación perfecta, mis padres se turnaban para enchufar sus preferencias musicales. Jazz, mi padre; doña Concha Piquer, mi madre. Todavía conservo en mi memoria las letras y el timbre de la Piquer. Mis pesadillas, y que me perdonen sus fans, destilan esas canciones. Qué espanto. Pero, de vez en cuando, mientras tragábamos kilómetros atravesando aquellas carreteras rudimentarias y cañís, se deslizaba la voz de caramelo de Elena Francis. En esos casos nos callábamos para escuchar la ristra de desgracias. La verdad es que yo no entendía demasiado la categoría de aquellos problemas, pero la voz de esa tal Elena, grave, profunda, mesurada, lejana y cercana a la vez, me envolvía. Sus consejos tendían hacia la resignación y la obediencia. Mi madre se encrespaba. «No seas boba y déjale», clamaba. Mi padre se tronchaba. «Es todo mentira, las respuestas son de varios periodistas enchufados de Falange...», opinaba. Elena Francis representaba los restos de una España rancia, mezquina y absurda que no entendía los cambios que se avecinaban. Un camelo total para anestesiar las almas cándidas. Elena Francis, aquel consultorio tan friki, cumple setenta años. Y luego algunos aseguran que no hemos mejorado...