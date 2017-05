'RENOVACIÓN' EN EL PP

Hay ocasiones en que tienes que leer más de una vez una noticia para saber si es auténtica o se trata de una broma, lo que ahora se llama un 'fake'. Si viene de una agencia seria, obviamente le das toda la credibilidad que estas entidades ofrecen. Así que cuando el pasado sábado leí un teletipo en el que José Císcar, recién reelegido presidente provincial del Partido Popular de Alicante, afirmaba que ese día partía «un velero llamado libertad con rumbo en 2019 a la Generalitat» no tuve más remedio que pasar de la incredulidad a la certeza de que en efecto tal cosa había ocurrido por increíble que me pareciera en ese momento. Lo primero que hice fue tratar de recordar quién cantaba aquello del velero llamado libertad. ¿Era Rocío Jurado? Me venía a la mente la mítica 'Como una ola', cuando dice eso tan bonito de «grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares», pero no, no era esa barca, era un velero. Ni mucho menos la de Remedios Amaya en Eurovisión, «¿Quién maneja mi barca?», aquel último puesto en 1983 que nos sumió en una depresión nacional como la de 1898 tras la pérdida de Cuba y Filipinas. Pensé en la Pantoja, incluso en Mari Trini, en José Vélez y en 'El Puma', pero fue mi compañero Burguera el que me dio la pista definitiva: José Luis Perales, el cantautor de Cuenca, esa pequeña y maravillosa ciudad patrimonio de la Humanidad que merece una visita ya sólo por su Museo de Arte Abstracto, una joyita. Sí señor, eso era, el velero llamado libertad de Perales. Pero en realidad esto era sólo el aperitivo, un entremés musical, porque lo realmente importante no era tanto esa frase para la historia del nuevo/viejo líder del PP alicantino como el hecho en sí de que el nuevo/viejo líder sea José Císcar, que renovar, lo que se dice renovar, no parece que vaya a renovar mucho el PP alicantino, al menos en cuanto a la imagen se refiere. Si lo han elegido en el congreso que ha celebrado esta formación y encima lo han hecho con el 97,23% de los votos, no voy a ser yo quien diga que me parece mal. Simplemente me limito a mostrar cierta sorpresa ante un nombre que ha resistido el tsunami que ha arrasado el PP de la Comunitat Valenciana, que se ha llevado por delante dirigentes de toda la vida, expresidentes, exalcaldes, exconsellers, exconcejales, exdiputados, exasesores, exdirectores generales, exsecretarios autonómicos y ex de todo, y en el que él es uno de los pocos resistentes, uno de los últimos de Filipinas. Así que ahí lo tienen, zarpando en el velero llamado libertad desde el puerto de Alicante no para participar en la Volvo Ocean Race sino para ayudar a que en 2019 el PPCV recupere la Generalitat. Con letra y música de José Luis Perales. Lo que vendría a ser renovación en estado puro.