Donald Trump llama Justin de Canadá al cansino primer ministro. Pero podría ser peor. Podría llamarlo sólo Canadá, como en los certámenes de Miss España, donde se conoce a las chicas con los nombres de Barcelona, Sevilla o Zamora. Aquí tenemos a Quevedo de Canarias. No vamos a sorprendernos de que el voto se venda caro. Estamos acostumbrados a gobiernos centrales en minoría cediendo ante nacionalistas. Pero este tipo con aspecto de asesino bonachón en una serie negra danesa es mi ídolo. Aseguró en junio que jamás se abstendría para investir a Rajoy y ahora vota los presupuestos a cambio de dinero. Pero es que ayer dijo a Alsina que si hubiese una oportunidad de cambio político en España (es decir, de echar a Rajoy) apoyaría una moción de censura del PSOE. Sus socios. «Cuando digo nunca jamás me refiero al momento presente» (conde de Romanones). No voy a exigir coherencia a un político, lo que quiero es un Quevedo para mi comunidad.