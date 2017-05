Estaba ocupado viendo cómo el buque 'Aidastella' gobernaba para amarrar en el Muelle de Trasmediterránea cuando un caballero ciclista, de intenso moreno deportivo, se vino hacia mí con una pregunta inquietante: «¿Eres el periodista...?» Me presenté, nos presentamos y empezamos a llenar un hueco de memoria de más de treinta años.

-Te tienes que acordar: soy Antonio Olmos, 'El Chocolate', uno de los primeros funcionarios del Consell. Y torero.

A esa misma hora, en el centro de la ciudad, se estaba dando una noticia: por si no tenía bastantes problemas, al buen conseller de Hacienda le acaban de aparecer unas ruinas romanas de mucha importancia en las excavaciones previas a la reforma de un edificio oficial, el de la calle del Miguelete, 5. Hay un muro, de más de dos metros, inequívocamente romano, que es el más alto de la época que se conoce en Valencia. Y eso, en una ciudad caracterizada en destruirse para crecer, es mucho y notable.

'El Chocolate', llamado en su tiempo el 'torero del PSOE', empezó a trabajar para el Consell en 1978 y el 11 de junio de 1981 se tiró al ruedo de Las Ventas, en la Corrida de Beneficencia, con un capote donde había pintado, cuatro meses después de lo de Tejero y Milans, un 'Viva la Constitución' bien grande. Historia viva, me muestra sus cicatrices, los recuerdos que una intensa vida de acontecimientos le ha dejado en el cuerpo: «Esta fue una cornada que me perforó el pulmón». ¿Y esa cicatriz perfecta del esternón, maestro? «Eso es una operación a corazón abierto en La Fe, hace ya unos años: que me dio un jamacuco mientras trabajaba en Gobernación».

Es un bonito día de hallazgos. Uno de los fundadores de la Generalitat, torero y funcionario, me muestra sus patrióticas cicatrices, me da recuerdos para Ferran Belda y se va con su bicicleta a hacer kilómetros. Mientras, ante el asombro general, la casa que fue de los Calatayud, una de las primeras que compró el Consell para empezar a trabajar, la que se rehabilitó en 1992, se desnuda en la intimidad y nos muestra sus secretos más íntimos: antes, mucho antes de que Bonifacio Ferrer, el hermano del santo Vicente, levantara allí su casa, la Valencia que se construye sobre sí misma tuvo allí un notable edificio romano.

A Vicent Soler, el conseller, pionero de la pasión autonómica, se le acaba de complicar el proyecto de rehabilitación. Además de trasparente, lo que no deja de ser un enorme engorro, ahora todo se hace complicado y burocrático, lleno de reglas. La reciente Ley de Patrimonio, modificada para reforzar la protección de los bienes de la Guerra Civil, no dice nada de las Guerras de Sertorio; pero Soler no se salva de preservar un Muro, el dichoso muro romano, que le va a encarecer el presupuesto un 20 %.

Ya que va a ser nuestro tapial más antiguo, allí podría poner la Generalitat, oficialmente, el Muro de las Lamentaciones. «Lloremus...»