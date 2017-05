LERMA VERSUS GATTUSO

Ni los más viejos en las gradas de Orriols recuerdan un equipo tan profesional y entregado como la actual plantilla del Levante. Otro gallo le hubiera cantado al club granota si hubiera contado en otras temporadas con una plantilla tan competitiva. Ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego pese a haber superado con creces los objetivos hace tiempo. Viéndoles dejarse la piel sobre el césped nos vienen a la memoria esas temporadas en Primera donde, con todo decidido en las últimas jornadas, la plantilla se dejaba llevar sobre el césped de La Romareda o Son Moix, conformándose -en el mejor de los casos- con la Europa League en lugar de ambicionar alcanzar la Champions. Eso en el mejor de los casos, como digo. En el peor, con el descenso a Segunda o la Fiscalía pidiendo ahora el procesamiento de los jugadores tras aquel bochornoso Levante-Zaragoza. La recuperación de juego experimentada por el conjunto granota en las últimas jornadas tiene mucho que ver con el gran momento de forma de Jefferson Lerma recuperado de su lesión. Leí hace poco un artículo delicioso sobre Gennaro Gattuso que me recordó en cierta medida al mediocentro colombiano. Al italiano sus propios amigos le llamaban Rino (ceronte) por su carácter brutal. Contaba que, en una ocasión, al terminar un partido del Mundial de 2010 un periodista le dijo que había sido el mejor. Cualquier otro habría respondido una simpleza. Gattuso no. «No insultemos al fútbol», contestó. Su gran virtud futbolística, escribía el autor del texto (Nacho Uria), era esforzarse «como un animal» y asumir su papel. «Algunos nacen pianistas y otros cargamos el piano. Así es la vida», decía de sí mismo el futbolista italiano. Al principio soñaba con jugar al rugby. Algunos dicen que lo consiguió solo que en un equipo de fútbol. Algo así podría decirse de Jefferson Lerma, salvando las distancias y aplicado al estilo del fútbol actual. Los amantes del jogo bonito decían que Gattuso era un insulto al balón. Puede ser, pero todos los entrenadores lo querrían en su equipo. Como Lerma. Pero a diferencia de Gattuso o de Simao Mate, por citar un ejemplo más cercano, el granota no solo es músculo, presencia y potencia. También tiene clase, técnica y llegada. Con cada partido que juega gana temple, confianza en sus posibilidades y personalidad. Tito, ahora que anda cerrando la planificación del nuevo Levante de Primera y que el filial ha descendido pese a contar con jugadores muy aprovechables, tiene la certeza que el cafetero -rubio o moreno- ha de ser uno de los pilares sobre el que construir el Levante del futuro. Basta que Muñiz también la tenga. Apenas tiene 22 añitos y contrato hasta 2020. Un diamante en bruto que empieza a brillar en todo su esplendor. Quédense con su nombre.