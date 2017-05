NO LO ENTIENDO

En italiano, en frase rotunda: 'Non capisco niente' (no entiendo nada). Y en lenguaje 'indio': mí no entender. Y en castellano: no entiendo nada. Y en valenciano -utilizando el traductor Salt-: 'no entenc res'. Y no es que tenga dudas, porque esas dudas podrían ser el inicio del conocimiento, quizás hasta de la verdad. No, es que no entiendo nada de algunas decisiones, medidas y actuaciones.

Por ejemplo, en la Constitución se afirma de modo solemne que todos tenemos el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Eso dice la Constitución. Luego viene el político de turno e impone -no a punta de pistola, pero sí a punta de decreto o similar- lo que le viene en gana de acuerdo con su ideología. ¡No entiendo nada!

El Congreso pide poner fin a la financiación pública de la educación diferenciada. La Comisión de Educación de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley que pide la eliminación de los conciertos educativos y las subvenciones a los centros de educación diferenciada. ¡Y al galope se lanzan los responsables de Educación de las comunidades a suprimir esas subvenciones! No podían esperar ni un minuto. Porque el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que la educación diferenciada no vulnera la Constitución. En Andalucía ha comenzado la marcha atrás. ¿En nuestra región? Otra vez no entiendo nada, a no ser se admita que prima la imposición ideológica sobre cualquier otra consideración. ¿Le ponen nombre a tal actitud? Yo sí: dictadura de una ideología. Bueno, para terminar: los puentes y fiestas no atenderán a festividades religiosas, sino a principios pedagógicos. ¡No entiendo nada!