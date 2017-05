El centro es para el otro

Por mucho que las encuestas y los votos indiquen que la mayor parte de la sociedad española se posiciona en el centro del espectro político, la actitud de los partidos no parece entenderlo así, especialmente el PSOE, que se inclina hacia la izquierda junto a los más extremistas y deja un centro político vacío o a merced del PP y de Ciudadanos. Cuando lo más fácil sería entenderse entre PP y PSOE, ya que sus similitudes son muchas más que sus discrepancias, los socialistas prefieren aliarse con las fuerzas a su izquierda o con los ultranacionalistas. Sánchez, el antiguo y nuevo secretario general, es capaz de unirse al diablo antes que votar a Rajoy, que eso es lo que significa el no es no.

En 1985 Felipe González lamentaba que la mayoría simple de UCD incorporase España a la OTAN. «Si entramos en la OTAN por mayoría simple del Parlamento saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento», decía González. El silogismo se puede aplicar a muchas acciones políticas, cada vez más dependientes del rodillo que de pactos para mayorías amplias. Si por mayoría simple se cambian los nombres de calles y plazas, también por mayoría simple, cuando la vuelva a tener, podrá el PP cambiar rótulos de calles y plazas; de hecho, ya ha prometido eliminar nombres de «anarquistas y comunistas». Calle Alfonso X el Sabio, antes Burro, escribe Sender en 'La tesis de Nancy'. Valencia, que oficialmente ahora solo se llama València, tornará a ser Valencia cuando vuelva el PP a gobernar la ciudad. Como si tan difícil fuese alcanzar un acuerdo en el Ayuntamiento. Aunque hay casos peores: independizarse de España con una mayoría exigua, sabiendo que la vuelta atrás es imposible.

Otro ejemplo realmente doloroso es el de la Educación. Es absurdo que los dos grandes partidos no sean capaces de ponerse de acuerdo en los planes educativos, por mucho que los expertos y la sociedad exijan un proyecto conjunto, pactado y duradero. La conselleria de Educación, gobernada por una facción de una coalición que solo obtuvo el 20 por ciento de los votos, intenta hacer con la Educación valenciana un sayo como si la capa fuera solo suya. Sin contar con nadie, ni siquiera con sus coaligados socialistas, que tampoco parece que deseen intervenir: ya tiene bastante el presidente Puig con sus problemas de partido. El Consell asegura que los puntos de la nueva norma que el juez rechaza no se pensaban aplicar hasta dentro de siete años. ¡Siete años! Para entonces, las leyes de Educación en la Comunitat ya pueden haber cambiado por lo menos en un par de ocasiones más, porque yo, el conseller de turno, lo valgo. Qué importan los ciudadanos, la mayoría de los cuales sólo aspira a una norma sensata, consensuada y perdurable, libre de las veleidades políticas. Pero el consenso, el centro, es para el otro.