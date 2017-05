Me gustaría mirar por un agujero del año 2050 y ver en qué han quedado los escandalosos casos de corrupción que llenan los periódicos. Un juez ha archivado provisionalmente un informe de la UCO que acusaba a Rodrigo Rato de blanqueo, malversación y cohecho. La denuncia «carece de sustento fáctico». Quizá lo de Camps y sus trajes se convierta en un antecedente remoto de lo que viene. Si no fuera por el daño que hace (a los implicados que no sean culpables y a la imagen de España), me reiría de la sobreactuación de partidos y medios glosando la corrupción como si fuera la peste negra del siglo XIV. O el sida en los 80. En 1987, Keith Haring (lo recuerda Bob Pop en 'Días ajenos') escribía en su diario: «He leído otro artículo sobre el sida en el 'Herald Tribune'. Un artículo sobre el incremento de la homofobia en las universidades de EE UU. Sobre la violencia». Claro que hay delincuentes. Pero a ver cuánto lodo se transforma en polvo.