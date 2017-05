REENCUENTROS

Les adeudo la paciencia. 'Amigos y nadie más. El resto, la selva'. Asi se titula un poema de Jorge Guillén que dice: «A mis amigos les adeudo la paciencia/ de tolerarme las espinas más agudas/ los arrebatos de humor./ La negligencia/ las vanidades/ los temores/ y las dudas». Ahora se le llama tener amigos a otra cosa. Incluso a simples conocidos los consideramos a veces 'amigos', rebajando de ese modo el verdadero valor de la amistad.

Mirarse a los ojos. Antes la amistad era algo también físico. Escuchábamos la voz del otro, nos dábamos empujones en broma, nos mirábamos a los ojos. Compartiamos cosas en un mismo espacio e íbamos al cine juntos. También puede que no nos contásemos asuntos que deberíamos habernos confesado cara a cara (nos equivocamos al no hacerlo). Ahora la amistad ha perdido carisma. Basta tener una esporádica relación escrita con alguien en facebook para que ya nos consideremos amigos. Amistades así, nacidas en las redes sociales, poco intensas, poco biográficas, sin risas ni lágrimas por medio, ni son amistades ni son nada.

Ausencia. Después de casi 50 años sin vernos -o solo fugazmente-, hace unos días nos reunimos en la Taberna Vasca Che ocho antiguos amigos con muchas experiencias mutuas. Acudimos Paco Martí, María José, Daisy, Rosa Remigia, Carlos Sospedra, Juan Carlos Reig -que organizó bien el reencuentro-, mi hermana Julia y yo. En los años sesenta todos éramos veraneantes en Les Palmeretes, la playa de Sueca. Los ocho con buena pinta y con el aprecio todavía vivo entre unos y otros. Daisy me sorprendió: era la que mejor miraba (ex aequo con Rosa), la que mejor callaba y la que mejor se explayaba (estupenda su contundente definición de Donald Trump).

De Sueca a Polinyà. Volver a verse con viejos amigos después de tanto tiempo es más emocionante que cualquier suspense de Hitchcock. Se echó en falta a José Antonio Martí, que ahora vive en Málaga, casado y con dos hijos. A José Antonio, mi mejor amigo en aquella época, lo relaciono sobre todo con dos momentos concretos. Uno, haciendo ambos 'a pata' los 6 kilómetros que separan Sueca de Polinyà, en busca de pistas sobre un grupo musical (queríamos que actuase en la verbenas de Sant Roc de Les Palmeretes: lo conseguimos). Y dos, viendo ambos en el Aliatar 'Marnie, la ladrona'. Después de haber disfrutado tanto con 'Psicosis' y 'Los pájaros', esperaba poco del tema de 'Marnie'. Y sin embargo, desde aquella primera visión se convirtió en una de las suyas que prefiero. Imperfecta, pero apasionante. Truffaut la define como «una gran película enferma».

First Dates. Estos reencuentros después de varias décadas sin vernos tienen algo de cita a ciegas. Es un volver a empezar, sin estar claro que sigamos siendo los mismos que fuimos.

Joan Verdú. Días después, Encarna Jiménez y yo nos acercamos a Alginet para reencontrarnos con el pintor Joan Verdú y su mujer, Carme Luján. Joan ha estado muy malito. Por fortuna se recupera a buen ritmo. He vuelto a utilizar el concepto 'reencuentro', aunque solo hacía un par de años que no veía a Verdú. Dos años no son medio siglo, pero también tienen su peso.

Rita Pavone. En el regreso puse música italiana de los 60. A Encarna esas canciones le recuerdan su infancia (a mí, la juventud, soy nueve años mayor que ella). 'El partido de fútbol', de la gran Rita Pavone nos dio marcha: «Por qué, por qué/ los domingos por el fútbol me abandonas,/ no te importa que me quede en casa sola.»

Reivindicación. Luego medité sobre la letra de esta canción. En aquel tiempo me solidarizaba con lo que me parecía una valiente y muy justa reivindicación feminista de Rita Pavone. «Pobre, su marido la deja sola en casa, no hay derecho», pensaba yo entonces.

El contexto. Ahora pienso: «Oye, Rita, ¿y por qué te quedabas en casa si lo que querías era salir? ¿Por qué no te ibas al cine, al fútbol, a pasear o donde te apeteciera? ¿Quién te lo prohibía? ¿Tu marido, la policía, el presidente del Gobierno? Sí, ya sé: el contexto histórico. Tonta, que eras una tonta perdida». A algunos, el 'contexto histórico' no nos impidió hacer, aunque bien cierto es que lo hicimos a trancas y barrancas, lo que nos pedía el cuerpo.