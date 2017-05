Parecerá una extraña bienvenida a Marcelino, el que probablemente sea el fichaje más sensato de los últimos años, a excepción de Voro. Son tantas las ocasiones, recientes, en las que hemos firmado el cheque en blanco de la ilusión, con una pasmosa inocencia, de que por fin se había identificado la raíz del problema, y que se rectificaban los errores institucionales, que a pesar de que esta vez parece que hemos acudido al mecánico adecuado, nuestro diagnóstico no puede ser sino el prudente de pronóstico reservado. No quiero suscribir una columna que ya en la concentración de verano sea historia amarillenta por algún motín inesperado. Frente a cualquier pregunta sobre nuestra particular triple M: Marcelino, Mateu o Murthy, voy a contestar bilingüe. «A vore vindre» en unos casos. O pronóstico reservado, que le da a uno un lustre como de entendido de las cosas, de saber más de lo que en realidad aparenta. Ese cauteloso terreno de nadie, preventivo, que quizá nos permita en unos meses decir que habíamos acertado en lo bueno y en lo malo. Mientras tanto, creo que si hemos de repelar el hueso del jamón de la ilusión, tiene que ser en el momento de aflorar en sede doméstica que se han de renovar los pases. Ahí se ha de concentrar todo nuestro conocimiento en teoría de juegos, coaching, empatía financiera, búsqueda de aliados filiales, sigilo en los días previos y buen comportamiento desde ahora hasta el momento en que haya que aflojar el dinero. No será fácil. Pero todo debe concentrarse en ese acto de fe, no en el titular del banquillo. En casa uno no puede justificar ese compromiso de gasto en que ahora está Marcelino y la cantera de Mareo y la letanía de todos los equipos previos de Marcelino. Nos recordarán que hay que tomar la medicación. Pero lo que no vale es desertar, ni justificar la renovación en elementos racionales. Hay que asentarla girando el rostro a la alegre perspectiva del pasado. Dejémoslo por tanto en la pura y valiente fe, sin buscar el sentido. Porque en la montaña rusa en que se ha convertido el Valencia de los últimos años nada nos asegura que a las primeras de cambio volvamos a gamberrear con dimisiones, me prometieron esto y me dan lo otro. Yo creo que no podré resistir otra temporada de ruedas de prensa hiperventiladas, con los viejos debates sobre la actitud, el compromiso, las capitanías y las extrañas compraventas. Solo con no volver a pecar y no reincidir en un Aderllan Santos, la mitad del problema está resuelto. De insistir en ello, aunque ahora las perlas que antes valían 25 ahora valgan 8, será que tenemos un problema psiquiátrico, y una parte de nosotros coloca previamente en el camino las piedras con las que después nos extraña en tropezar.