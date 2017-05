Historia de una pedrada

Publicado en la edición impresa del 28 de de mayo de 2017.

Hace pocas semanas, con el recuento de avales calentito, José Luis Ábalos guardaba cola en Atocha para volver a Valencia, en esos AVE de la tarde que siempre vienen repletos, sin una plaza libre. Ábalos, hoy número dos del PSOE, el brazo que guarda a Pedro Sánchez, todavía no era muy conocido fuera de la vida partidista; toda la vida en política, pero dentro de la política. Delante y detrás de él esperaban al tren algunos de los valencianos de mayor renombre que no serían capaces de ponerle cara ni barba; médicos de prestigio, financieros bien situados, mucho profesional y mucho pedigrí de empresa o apellido. La próxima vez que vean a Ábalos no se les pasará por alto. Le di un dato, más bien un indicio: «salgo ahora de una comida con doce directores de periódico de toda España, la gran mayoría cree que vais a ganar a Susana Díaz». Asintió sin apenas gestualizar, con un «claro que sí» o un «por supuesto». Transmitía seguridad o disimulaba muy bien, muchos años de mili en las cocinas del partido socialista.

El caso de Ábalos representa bien la extrañísima combustión de la política actual. De un día para otro suceden cosas sorprendentes. El hombre de confianza de Sánchez, aun siendo secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, apenas lograba salir en algún breve de los medios locales. Su nombre apenas conseguía hueco, si acaso citado de soslayo de vez en cuando en las columnas políticas, muy de vez en cuando. Pero en cuanto sucedió el sábado sangriento de Ferraz -en el que los barones sacrificaron a Sánchez en vivo y en directo-, Ábalos de sopetón se convirtió en la oposición interna a Ximo Puig en la Comunitat Valenciana. Pasó de no ser casi nadie a tratar casi de tú a tú al presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos. Ábalos logró agrupar a todos los discrepantes y descontentos con Puig o con Susana Díaz hasta alcanzar la victoria de hace una semana. Esa en la que la lideresa andaluza fue derrotada y fulminada; el susanismo ha muerto antes de nacer. Y su socio Puig, además, resultó humillado, muy humillado en los resultados; lo que pasa es que Puig por temperamento natural y mestizaje botánico ha aprendido a poner buena cara llueva o escampe. Contra la creencia general, cuesta creer que el líder de los socialistas valencianos se haya extrañado con el desenlace de las primarias; todo indica que lo esperaba con fatalidad, de ahí su preocupación y malestar desde hace meses, aunque deseara con todas sus fuerzas que al final pudiera evitarse la catástrofe. Puig es de los que en el fondo se creen que no hay enemigo pequeño, que una vaquilla mató en una fiesta campera a Antonio Bienvenida y que en política como dentro de la cárcel, según el delincuente confeso y escritor Edward Bunker, «todo el mundo sangra, todo el mundo muere y cualquiera puede matarte». Parece indudable que José Luis Ábalos con la pequeña honda de las primarias ha tumbado a su jefe Ximo Puig de una pedrada descomunal. Directa y descomunal. No tan definitiva como para enterrarlo a lo Goliat o Moctezuma, pero sí lo suficiente para ser derribado a la manera apaleada en la que Don Quijote iba perdiendo muelas y dientes.

Pedro Sánchez no quiere perdonar. Ha reducido a los críticos a la mínima expresión, podría decirse aquello tan viejo de que caben en un taxi para acudir al congreso federal; Ximo Puig incluso ha renunciado a asistir como delegado. Hace bien. Porque ningún barón acabará colocado en la nueva ejecutiva y el sanchismo quiere hacerles pasar por el mal trago de votar que fue un error abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy. Pero lo definitivo para Puig de la pedrada recibida es que pronto llegará a la conclusión de que no tenía bastante con una Oltra y ahora le va a tocar lidiar con dos. Ya puede ir ensayando nuevas caras ante el espejo. Nada indica que no vaya a seguir como líder del PSPV visto que ocupa la presidencia de la Generalitat, pero la intención de Ábalos apunta a no dejarle mandar, a ocupar los cargos de la ejecutiva con su gente de modo que Puig quede sin poderes efectivos, puro ornamento o como un líder de paja. En síntesis, la secretaría general a cambio de obedecer. Esto quizás no llegue tan lejos, pero lo que tiene ya asegurado es que Ábalos va a ser al PSPV lo mismo que Oltra al Consell, un poder autónomo, diferenciado, e incluso más intenso y real que el del propio Puig.

Y Puig se acomodará a la situación, está en su adn. Es más, ha demostrado que sabe sacarle partido a la precariedad. Tras no pocas críticas a su estilo presidencial que apenas preside nada, que deja correr a sus consellers por sus desafueros, las encuestas recientes demuestran que la ciudadanía premia esa conducta escapista porque le otorga un perfil moderado frente a otros miembros del Consell. Y cuando llegan los problemas él queda fuera de ellos. Estos días podría uno preguntarse si Puig es presidente de la Comunitat Valenciana o de La Rioja porque ni ha encabezado la reacción a los contratiempos sobrevenidos ni nadie se ha acordado de pedirle cuentas, teniendo como tenemos a Mónica Oltra para capear todas las crisis. Aparte de la escandalosa gestión de los centros de menores, la Generalitat se ha enfrentado al archivo del caso del accidente del metro tras desmontarse no pocas falsedades, la suspensión preventiva del decreto plurilingüístico del conseller Marzà por atentar contra derechos fundamentales de los alumnos castellanohablantes y al cierre de la denuncia orquestada por Compromís contra un buen número de profesores de la escuela concertada. Y, mientras tanto, Puig ni estaba ni se le esperaba.

A ver qué tal se le da a Ábalos ejercer de Oltra en el PSPV. No es fácil cuando el viento cambia de sentido. De repente, la jefa de Compromís ha comprobado con bastante perplejidad que el suelo se mueve bajo sus pies. Empieza a saber lo que es estar en apuros, lo que supone cumplir con el mandato electoral: gobernar, en lugar de pretender seguir siendo la oposición a un PP que ya no gobierna. Por primera vez la tensión le supera y contiene los nervios para no empeorar la situación. Y su tendencia natural a doblar la apuesta le lleva a cometer errores notables, como difundir datos personales de víctimas de malos tratos con tal de mantener el foco contra sus predecesores o contra las religiosas del centro de menores de Segorbe. En ese centro concertado puede que tuviera lugar un caso de acoso sexual que deberá investigarse hasta las últimas consecuencias. Bien. Pero enfatizar tanto el asunto de Segorbe mientras rebaja los casos escandalosos del centro público de Monteolivete (tres investigaciones por abusos sexuales, dos de ellas por prostitución con un altísimo número de menores afectados) denota la intención de desviar la atención sobre una responsabilidad que le atañe directamente, tras innumerables avisos del Sindic, de la fiscalía y de las familias, pasadas por alto en su conselleria. Oltra también se habrá preguntado estos días dónde está el presidente de la Generalitat.