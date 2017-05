Encapçalar en el nom d'una persona... i si festeges en ella més de 50 anys... Pero sent cert que he mantingut estes relacions comercials des de fa mes de mig sigle, si ad algú li sap mal que s'arranque un quixal. Per la meua mediació la firma Vicente y Ballesté de Barcelona li serví en son principi sarga de rayón per a fer avançats banyadors, arrugant-la en cosits de goma. Més avant el popelí i la batista aprestats de Puig y Font, per als subjectadors. Quan s'inventà l'elastómer de poliuretà i la lycra podia afegir comoditat al vestir femení, una empresa de El Masnou, que començà a teixir-lo en màquines de punt, posà anunci en el diari per a trobar agent comercial per al producte, a comissió, i al respondre i acceptar-nos, des de l'any 70 passat hem estat servint estos teixits a la hui Excelentíssima Sra. Dolores Cortés. Ella ha alcançat tots els reconeiximents, socials, industrials i comercials; situada la seua marca en tot lo mon, lo que mes la satisfà ara és «el reconeiximent de Villarreal, el meu poble».

L'acort municipal es feu públic el passat dia 18, dins de les festes patronals de Sant Pasqual per a revestir-lo de la màxima solemnitat. No crec inoportuna esta glossa, obrint en canal aspectes senzills que manifesten la classe de festeig que Dolores i un servidor mantenim, en coneiximent de son marit Pasqualet quan vivia, i en qui filosofàvem a la gana, mentres Lolin, la filla, ya en el carrer de la Comunió, trastejava pel taller.

A la família Font Cortes hui eixamplada per nets i un besnet, he anat presentant-los les novetats del mercat que Dogi m'encarregava, pero també els he representat davant del proveïdor, fent-li vore les necessitats i harmonisant els acorts de modo que la vanguarda i la competitivitat salvaguardaren els jornals de tots. Aixina hem estat festejant tota una vida «pero sense casar-nos mai», com digué Dolores al fer-nos la foto.