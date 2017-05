La desaprovechada cantera del PSPV

La prematura muerte del alcalde de Vinalesa ha venido a evidenciar algo que no por sabido resulta más disculpable para quienes aborrecemos el sectarismo. Y es la escasa promoción interna que existe en todos los partidos. Una formación tan necesitada de otros aires, como el PSPV, no había recurrido jamás a Julio C. Martínez Blat. Tenía ahí al lado, en l'Horta Nord, a un señor que cada mañana tomaba el 16 para acudir a su trabajo, como recordaba otra usuaria, la alcaldesa de Tavernes Blanques, Mari C. Marco. Un munícipe que no daba que hablar, que ganó tres elecciones por mayoría absoluta en los peores momentos del PSOE y que sólo en su cuarto mandato, el presente, necesitó del apoyo de dos concejales de Compromís. Partido que, a su vez, demostró rayar a la altura del regidor desaparecido al publicar una esquela en su honor. Un hecho insólito e inimaginable en otros municipios, donde no se respetan los acuerdos de Gobierno, tanto menos las formas. Y no le llamó o echó mano de él para nada. Cosa que demuestra que, por no saber, en Blanquerías, no saben, ni por supuesto quieren, convocar a sus mejores hombres para sacar a la organización del marasmo en el que se encuentra. Los socialistas vinalesinos lo descartan y atribuyen la escasa proyección exterior de Martínez Blat a que no quiso hacer carrera política. Y es probable que así fuera. Pero no es menos cierto que podrían haberle obligado a asumir alguna tarea o a justificar con su sola presencia alguna de esas patéticas candidaturas que han venido presentando elección tras elección y no lo hicieron. El miedo a verse privados de alguna canonjía les impidió activar el ascensor orgánico.

Y es que el tapón que imposibilita la renovación de los partidos, dinásticos o no, no es sólo generacional: es tribal, comarcal y hasta familiar. El único nuevo en esta plaza es Jorge Rodríguez (JR). Y no se habría colado en la fiesta si no hubiera sido cocinero de Blanquerías antes que fraile y Puig no hubiera necesitado situar a un alcalde ganador en la presidencia de la corporación provincial. Porque no todos los candidatos socialistas que mantuvieron o recuperaron ayuntamientos tuvieron la suerte de JR o recibieron el generoso trato que la dirección le dispensó a José Manuel Orengo ¡por perder! el de Gandia. En los comicios de 2015 Carlos Fernández Bielsa obtuvo en Mislata 30 puntos porcentuales más de votos (57,22%) que Ximo Puig (27,07%), uno de los mejores resultados del PSPV en la Comunidad Valenciana. Pero como no era santo de la devoción de Alfred Boix o de cualquiera de la cuadrilla, es como si no existiera para los suyos, pues no ha sido invitado a participar en un solo acto organizado por la federación desde entonces. JL Ábalos lo arreglará. Invirtiendo los términos, no se vayan a pensar. Tampoco entiende otro lenguaje, a juzgar por la lista de afectos a la causa de Pedro Sánchez que formó el sábado.