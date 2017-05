De entre todas las fotos de mi madre, conservo, como un tesoro, una que le hice en un día normal y corriente. La escena sucede en la cocina, en plena faena cotidiana y ella aparece sin arreglar, sin pintarse ni ponerse sus pendientes de perlas sin los que no salía a la calle. Está frente a un arroz al horno, apoyada en el banco esperando a que hierva el caldo. Con su delantal de diario. El mismo que se quitaba enseguida en cuanto le pedías que posara para una foto. Por eso me gusta. Porque es ella en estado puro. Porque es la madre que me recibía, que me quería cerca y que me cocinaba lo mejor que sabía para decirme, en cada cucharada, cuánto me quería.

Con ese delantal me imagino yo a Fina, una lectora fiel de LAS PROVINCIAS a la que ayer sometimos, con la connivencia de su nieta, a un 'Sorpresa, sorpresa' en toda regla. La ocasión lo merecía; un cumpleaños en números redondos brindaba la oportunidad de hacerle un regalo especial aunque nunca imaginé que conocerme fuera un anhelo entrañable. Yo, que me conozco hace tiempo, no veo motivo especial. Otra cosa sería George Clooney que, si me trae un café ristretto, aunque aguado y sin sustancia, sería el mejor regalo de mi vida. Digo el mejor porque sería el último. Del susto al verlo aparecer, me iría al otro barrio. Con él, por supuesto. Lo siento, Amal, bonita.

El caso es que ayer fui yo la que aparecí en el restaurante donde la familia de Fina celebraba su aniversario. Por lo que sé no es raro encontrarlos así, reunidos para una paella, unes mandonguilles d'abadejo, tortada de almendra o pastissets de moniato. Todos juntos en torno a la yaya y, ella, con el delantal puesto, feliz de tenerlos alrededor.

En estos tiempos de logros efímeros, medidos por el número de 'likes' y de 'retuits', el mayor éxito es formar la propia familia, como decía anteayer Paz Vega en 'MujerHoy'. No es la respuesta que se espera de una actriz de primera fila y sin embargo lo dice todo. El éxito es el triunfo en la vida personal, no los flashes y los aplausos externos. Esos animan, qué duda cabe, pero lo que calienta el corazón es el cariño de los propios. De eso, a Fina, le sobra. Como a tantas familias de valencianas, que no salen en negrita en estas páginas, pero sienten que hablan de ellas cuando se defienden los valores que dan sentido a su forma de vida. O cuando logramos ese milagro de poner negro sobre blanco todo lo que piensan y sienten. Pocas cosas producen más satisfacción a la abajo firmante que un lector confesándole: «has dicho justo lo que pensaba y no sabía cómo decirlo». Eso es lo que da sentido a esta tarea: dar voz a los lectores y no consignas; tribuna y no órdenes; oído y no mensajes. Ése es el éxito de una columnista. Al menos, ésta. Y el de la yaya, ese delantal que dignifica y significa la entrega diaria a su familia. La de tantas valencianas que lo han hecho durante generaciones. Feliz cumpleaños, Fina.