COSECHAS QUE SE PIERDEN EN EL 'KM O'

Una vez más se extiende la ruina en los campos valencianos. Muchos agricultores se ven obligados a destruir in situ sus producciones de cebollas y patatas. Les pagan tan poco -hasta 7 céntimos por kilo de cebollas, 11 o 12 las patatas- que suben más los costes de recolección que lo que puedan obtener en bruto, de modo que deciden cortar por lo sano y evitar mayores pérdidas. Además, vista ya la situación, si el productor tiene en mente plantar pronto la siguiente cosecha de hortalizas, lo mejor que puede hacer es pasar la parcela con el 'rotovátor' y ganar tiempo con lo proyectado.

Al mismo tiempo, los productores de fruta de hueso empiezan a padecer idéntica situación. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y La Unió de Llauradors se ha lanzado la voz de alerta. Los mercados han colapsado. En unos casos (cebollas y patatas), la debacle de precios se debe a las importaciones masivas (se ve que aún se compran fuera más baratas, o no se entiende), y en otros (las frutas) juegan en contra las variables meteorológicas: las altas temperaturas de aquí han adelantado la maduración y han provocado una saturación de oferta, en tanto que las bajas temperaturas que siguen reinando en los países compradores del centro y norte de Europa no animan el consumo. A todo esto añaden AVA y La Unió las habituales maniobras comerciales que, según suponen, realizan las grandes cadenas comerciales, imponiendo los precios, cuando debiera ser al revés, de abajo arriba. Y de paso aprovechan para insistir en la reclamación de una ley de la cadena agroalimentaria a nivel europeo que de verdad cumpliera el objetivo que en teoría debiera tener la que existe en España, la cual no sirve para nada práctico. A la vista está.

Lo que más llama la atención es el silencio total que ante este grave problema hay en instancias de la Administración. Tantos cargos públicos autonómicos y municipales que se llenan la boca con la defensa de los alimentos de proximidad, del 'Km. 0', tan preocupados con la 'seguridad alimentaria' que deben ver amenazada, tan sensibles sobre el papel ante pequeñas cuestiones agrarias, tan dispuestos a proteger la huerta de Valencia y los paisajes rurales, y ahora callan, no aparentan inquietud porque se pierdan miles y miles de toneladas de producciones hortofrutícolas en los campos valencianos, decenas de millones de euros, miles y miles de jornales... Ningún alcalde, ni un concejal, menos aún algún conseller, se ha manifestado ante este nuevo drama que sufre el campo valenciano. Un drama que es viejo conocido, pero cabría esperar que se afrontara con las nuevas sensibilidades políticas, para no tener que resignarse a lo de siempre, a la frustración ante tantas cosechas que se están perdiendo en su 'Km. 0'.