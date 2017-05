Chiripitifláuticos y galácticos cincuentones

Se cumplen 40 años del estreno de 'La guerra de las galaxias' y yo me acuerdo del día y el cine en que la vi. Estoy hecho de trozos de viejas películas. Pertenezco a la primera generación de seres humanos que creció con televisión en casa. En blanco y negro, con sólo dos canales, elevador de tensión, carta de ajuste entre el mediodía y la tarde, oración e himno al cierre de emisión y sin mando a distancia. Prehistórica, pero televisión. Al llegar del colegio nos esperaban Flipper el delfín o Skippy el canguro. En el recreo se mataba el rato comentando los programas del día anterior, ya que todos los niños compartíamos idénticos contenidos, los únicos. Bastaba con preguntar, «¿viste la tele?», para saber de qué íbamos a hablar. La llamada caja tonta nos integraba, homogeneizó aquel imaginario generacional. Para nosotros la tele aún era un cine doméstico, para nuestros hijos se ha convertido en otra ventana de internet. No es igual. Cine significa muchos mirando lo mismo. Internet, por su parte, muchos mirando cada uno una cosa diferente.

'La Clave' de Balbín, por ejemplo, siempre brindaba un buen largometraje para la velada familiar de los viernes, aunque la gran jornada cinematográfica en el hogar llegaba el sábado. Después de comer, Alfonso Sánchez ('El peor pecado es el aburrimiento'), con su voz resfriada, nos presentaba en 'Primera sesión' películas de vaqueros, capa y espada, Tarzán o los hermanos Marx. Con él vimos todo el cine clásico. Y después, en 'Sábado Cine', aquellas otras que impulsaban a los padres a sentarse a nuestro lado: 'El planeta de los simios' o 'Centauros del desierto'. El cine es el cemento cultural que ha pegado a quienes nacimos en los sesenta y los setenta, nuestra educación común.

Por eso, me acuerdo tanto de las salas de proyección con dos plantas, entonces eran templos de dónde surgían los sueños. Hoy han desaparecido o han sido sustituidas por minisalas para minisueños. En el Gran Vía, sin ir más lejos, vi 'Bambi'. En el Lauria, 'Peter Pan'. En el Tyris, 'Tiburón'. En el Aula 7, 'Tiempos modernos'. Y en el Serrano, 'El coloso en llamas', 'Grease' y 'Superman'. También debo mencionar los salones de actos de Escolapios y Maristas, en los que se ofrecía sesión doble de Maciste, Fu Manchú o los hermanos Calatrava. Pateábamos para que no corriese el caballo del malo y aplaudíamos cuando el muchacho lo mataba. Y, por supuesto, el cine de verano Florida (¿o era Miami?) de la playa de Gandía. Cada mañana, después de recoger el pan, Edu, Guillermo, Gonzalo y yo íbamos con las bicis a ver los carteles nuevos. A estas sesiones llevábamos bocadillo para cenar.

¿Que se han cumplido 40 años de 'La guerra de las galaxias'? Pues ese será el tiempo que hace que soy un caballero Jedi sin que nadie lo sepa. ¿Y el cine?, el planeta perdido del que provenimos los tipos románticos como yo.