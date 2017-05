DE BROCHETAS A ILLUECAS

Lamenta un exdiputado de Les Corts: «Citan a las comisiones de investigación a Paco Camps, Rus, González Pons y Gerardo Camps y si las comparecencias duran cinco minutos más salen a hombros. Esto no es como cuando estábamos en la oposición, que no teníamos margen. Ahora somos mayoría y no nos luce. Hay que trabajárselo más». Sobre eso, comenta un parlamentario del PP: «Se creen que les van a llevar allí y van a achantarse. Es gente con mucho bagaje y el que quiera discutir con ellos tiene que ir preparado, y no con cuatro frases aprendidas tomando cervecitas o viendo la tele».

La inmensa mayoría de las sesiones de las comisiones de investigación en la Cámara pasan sin pena ni gloria en relación al objeto con el que se crearon: pasarle factura política al PP de su gestión. En algunos casos, la temática de las comisiones ya está desfasada por tratarse hasta de temas archivados en los juzgados. En otros, la escasa preparación de los interrogadores genera una espectacular sorpresa en los interrogados. Suele ocurrir que los comparecientes tengan que aclarar a los diputados que su periodo como alto cargo es distinto (y con varios años de diferencia) al que les atribuyen las señorías, que a vecesa parece que no se miran ni el historial de los intervenientes. En la comisión de Feria Valencia, a Illueca se le rebautiza como 'Illuecas', lo cual podría considerarse producto del azar si no fuese porque ese mismo día una diputada tuvo que ser asistida por sus compañeros para apuntarle el apellido de varios parlamentarios que, en teoría, trabajan codo con codo junto a la amnésica. Reasignación de nombres que también afectó a un Broseta en la comisión de Ciegsa, al que se denominó 'Brocheta' en tantas ocasiones que un compareciente tuvo que intervenir para sacar a la diputada del error.

Ciertamente, es muy difícil trabajar cuando tu casa se incendia, y es verdad que durante la legislatura se están declarando fuegos internos en todos los partidos. Crisis de liderazgo y ganas de asaltar el sillón del compañero, de modo que no hay tiempo para preparar las intervenciones, que se despachan con cuatro vaguedades. Igualmente, hay un problema entre los tenedores de los escaños que entronca con la psicología constructivista. Cada diputado tiene hecho ya su mapa mental de la realidad. El problema es que parece que esa percepción no se basa en su modo de interpretar los datos, sino en el argumentario de cada partido. Así ocurre que no hay capacidad de análisis de lo que dicen los comparecientes, ni siquiera para replicarles. Cada loco con su tema. Por ese escaso trabajo previo y esa insuficiencia a la hora de interactuar con el contrario, el trabajo parlamentario parece cualquier cosa menos eso: trabajo.