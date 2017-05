Una tesitura incierta

La victoria de Pedro Sánchez coloca al PSOE patas arriba y también el futuro de la estabilidad nacional. Con ese triunfo puede precipitarse el cierre de una legislatura muerta desde el inicio. Cabe intuir que después de celebrado el Congreso Federal se formalice una moción de censura que no tendría nada que ver con esta payasada que ahora Pablo Iglesias se ha sacado de la manga. Iniciativa entonces con Sánchez como candidato que para triunfar necesitaría no solo del apoyo de todas las fuerzas de izquierda sino también de los grupos nacionalistas clásicos. En principio por difícil que parezca alcanzar tal confluencia no cabe desestimarla de plano y más teniendo en cuenta los acontecimientos que se avecinan vinculados al desafío independentista catalán. Desde luego, de resultar victoriosa la moción veríamos si el Gobierno resultante trataría de serlo solo para convocar elecciones inmediatas en el plazo más breve posible o querría llegar hasta 2020 según el vigente calendario en curso. Una consideración secundaria porque lo decisivo en términos de influencia psicosocial es que estaría gobernando ya una entente de izquierdas cuando se celebraran aquellos comicios en uno u otro caso. Eso salvo que Rajoy llegue a intuir la maniobra y llame a las urnas antes que el citado horizonte se le pueda venir inexorablemente encima. De momento afirma que lo descarta. Veremos. Además, lo que acaba de ocurrir en las primarias permite augurar que el PSOE de Sánchez esta vez crecerá en votos porque va a ser como Podemos pero con mejores modos externos, es decir, mucho más fácil de digerir para esa parte del electorado que anda radicalizada en su posición «frente a la derecha corrupta» pero que tampoco está porque le puedan acabar dando un susto a la venezolana si fortalece en exceso a Iglesias y su tropa. La conclusión sustancial es que España vuelve a un escenario político similar al vivido meses atrás con la particularidad de suponer que socialistas, podemitas y compañía deben haber tomado buena nota de los errores que cometieron entonces para no repetirlos de nuevo. Añádase a esto que la comparecencia de Rajoy como testigo en el juicio sobre la financiación del PP les va a otorgar a Sánchez, Iglesias y añadidos la dinamita dialéctica gruesa para 'justificar' sus pasos subsiguientes. Ese será el punto de partida para la operación de acoso y derribo del actual Gobierno con toda la virulencia que haga falta. Por eso también de terminar confirmándose lo dicho estaremos ya un poco más cerca de conseguir liquidar entre todos el sistema nacido de la Constitución de 1978, que es el torpe objetivo de muchos. Una tesitura incierta. Tal vez España necesite experimentar como se las gasta una coalición radical de izquierdas sentada en el Consejo de Ministros y quedar así vacunada del invento para siempre. Un episodio que tendría seguro muy malas consecuencias y aun peor salida. En fin, al tiempo.