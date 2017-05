La plurinacionalidad o el café para todos 2.0

Habemus Papam. Ha costado pero por fin sale fumata blanca. El nuevo/viejo líder socialista, el redivivo Pedro Sánchez, ha visto la luz y aconsejado por sus nuevos/viejos asesores ha llegado a la conclusión de que España es en realidad un Estado plurinacional, una nación de naciones, y así quiere que lo apruebe el congreso federal que servirá para confirmar su liderazgo y de paso para humillar a barones y rivales que lo descabalgaron de la secretaría general hace apenas unos meses. Falta por conocer los detalles de la criatura recién alumbrada, es decir, necesitamos saber si las diecisiete comunidades autónomas son naciones o sólo algunas de ellas. Sin ir más lejos, Murcia, por poner un ejemplo. ¿Es Murcia una nación? No creo, pero no me atrevo a decir qué opinará Sánchez al respecto. La última vez que pasé por la vecina región no me pareció que aquello fuera una nación y cuando paramos a tomar un café en Calasparra pues tampoco tuve la sensación de encontrarme en un territorio nacional diferente al que horas antes había abandonado. Sin embargo, precisamente esta semana se ha constituido en Murcia una Plataforma Cívica que reivindica «un trato más justo» para la comunidad por parte del Gobierno central. ¿Les suena de algo la música? Eso sí, aclaran los promotores de la iniciativa que se sienten «completamente identificados» con el proyecto global de España, alejando cualquier tentación nacionalista. La generalización del agravio regional es una de las consecuencias más funestas del perverso café para todos, la estrategia que se adoptó a comienzos de los ochenta para implantar en todas las autonomías un modelo casi federal con el fin de evitar que Cataluña y el País Vasco gozaran de privilegios especiales, cosa, por cierto, que desde luego no se consiguió en el segundo caso, pues como es sabido dispone de un régimen fiscal propio y amparado por la Constitución. Para que Cataluña y el País Vasco no fueran territorios especiales acabamos troceando un Estado de poco más de 500.000 kilómetros cuadrados (nada que ver con los 9 millones de kilómetros cuadrados de los Estados Unidos) en diecisiete partes, con diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos y, lo peor de todo, diecisiete modelos de enseñanza. La evidente diversidad de España y el problema recurrente vasco y catalán no supo ser encauzado legal y políticamente, aunque tampoco hay que desdeñar los evidentes logros conseguidos por el Estado autonómico. Y ahora, para frenar el desafío soberanista, damos un paso más hacia el vacío y nos embarcamos (se embarca el principal partido de la oposición) en el proyecto de la plurinacionalidad. Pues prepárense porque no sólo Murcia sino Castilla-La Mancha y hasta la mismísima Madrid capital de España acabarán reclamando su indudable y contrastado históricamente carácter nacional. ¿No querías café para todos? Pues toma dos no, diecisiete tazas.