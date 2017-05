Pasarelas para el recuerdo

Salta a la vista que Valencia está sufriendo cambios importantes que afectan a la circulación vial. A su desarrollo cotidiano. Y uno de los aspectos más llamativos es la peculiar forma en que se aplican algunos preceptos teóricos del urbanismo. Es así como la eliminación de barreras arquitectónicas, la supresión de cauces alternativos para el paseo, o el tradicional escalafón de prioridad en el caminar callejero sobre el cicloturismo, antaño otorgado al peatón en primer lugar, están siendo pisoteados olímpicamente. O lo que es peor, vía decreto. Lo tomas sí o sí, parece ser el mensaje. Y una prueba de lo insensato de las últimas determinaciones municipales del Cap i Casal es la immediata supresión de las pasarelas de hormigón, las de la Avenida del Cid. ¿A quién molestan? ¿Para qué gastar medio millón de euros en su derribo? Porque no muestran señas de estar fuera de servicio. Sólo de alguna mano de pintura tal vez. Mientras, sería más eficaz seguramente que se consensuaran actuaciones en materia de transporte entre Generalitat y el Ayuntamiento para unificar criterios. Fomentando la ampliación del transporte público, quizás.

Plataformas elevadas como las pasarelas, generalmente dotadas de rampas suaves y escaleras alternativas, que además de no molestar estéticamente, tienen un coste de mantenimiento próximo al cero. Nada comparable con lo que supone al erario público cada cruce semafóricamente regulado. Como ejemplo de sostenibilidad, las miles de bombillas que recientemente fueron sustituídas por leds. ¿Alguien las reutilizó? Hay que dudarlo.

Pero un aspecto no citado es el impacto contaminante. Existen semáforos que regulan la velocidad sin necesidad de conceder paso transversal, y sí el confluyente. ¿Por qué no se han instalado ya? ¿O es que una caravana de automóviles detenida secuencialmente unas cuantas horas sumadas al cabo del día, cada cien metros de calzada, con su correspondiente polvillo desprendido de zapatas al frenar, no es una polución añadida y alargamiento del tiempo de viaje y mayor consumo energético?

La crónica urbana valenciana en lo relativo a pasarelas es relativamente densa desde el siglo XIX, otro día escribiré sobre todas ellas. No estuvieron exentas de demanda social ni de eventos de todo tipo. Evitaron muchos accidentes e incomodidades. Como ejemplo, aquél pontón metálico, que delante del bloque de la piscina FERCA nos obligaba a bajar al cauce del Turia, para alcanzar el parque del Patronato, hasta su modernización canjeado por una pasarela nueva en 1960, delante de la hoy estación de autobuses. Y como se ve no solo 'saltaban' sobre accesos de grandes avenidas sino sobre el río o vías férreas. Dos de ellas destacaron nítidamente sobre el resto, eran la del Pont de Fusta y la de la estación del Norte. Esta última llamada así no por su ubicación geográfica evidente, sino porque la construyera la Compañía del Ferrocarril del Norte de España en 1919. Sobrevolaba la playa de vías sobre el llamado puesto A, caseta que regulaba los desvíos para la circulación de los trenes, eliminando el efecto barrera ferroviario, y presentando en la postguerra la titularidad de RENFE.

Era una pasarela de hormigón, muy ligera, que sobrevolaba a considerable altura sobre el suelo, porque debía permitir el paso de los coches con imperial (vagones de dos pisos, para entendernos). Refugio y deambular de ferroviarios jubilados durante cuarenta años, fue el mirador de excepción de cuanto tren se moviera en nuestra principal estación. Añorada por los entonces niños, sorprendía el panorama que desde allí se contemplaba tanto por el aleteo imponente de las locomotoras de vapor, como por su penacho de inconfundible olor que se veía interrumpido por arte de magia bajo nuestros pies al franquear esta altiva tribuna. Ubicación habitual de algún que otro fotógrafo ocasional que nos asaltaba con su oferta de pose, era punto ideal para la visión como fondo de la boca de la marquesina o cubierta metálica espectacular de esta estación centenaria, no en vano hasta allí hicieron desplazarse al ministro de Obras Públicas Fernando Suárez de Tangil, Conde de Vallellano, en 1955, las autoridades valencianas. Lástima no poseer filmadas, estas declaraciones de grandes proyectos para Valencia.

Cerrada en 1960 por bastantes defectos en su estructura, se reabrió al parecer hasta 1967 en que se derribó, al estar ya operativo el túnel de las Grandes Vías. Hace ahora exactamente medio siglo. Operación que queda reflejada en esta foto que acompaño. Y túnel que tampoco debiera desaparecer por si las moscas. Porque en Fallas es sumamente necesario. Monumento señero que debería reconstruirse con cargo al 1% cultural a cargo de las obras del actual Parque Central. Rehabilitación histórica y onerosa al estilo de la torre metálica del Palacio de Comunicaciones, que Correos no dudó en sufragar para reconstruir una imagen deteriorada de nuestro patrimonio más intrínseco. En especial para celebrar el 100º de la estación hoy llamada València Nord, por cierto con bastante poco atino.

Por ello el derribo de las seis pasarelas de la Avenida del Cid inauguradas el 19 de enero de 1972 carece del mínimo sentido práctico. Sólo se busca el fácil efecto visual. Algo que recuerda aquél ministro de Cultura de los años '50, José Ibáñez Martín, que dando una palmadita en la espalda al erudito Manuel González Martí que le preguntaba por su museo, le respondía, «¿y por Valencia qué? Derribando, ¿no? Como siempre».

¿A esto le llaman mejorar la movilidad?