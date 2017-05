MUCHA SUERTE, LAYHOON

El idioma fue la gran barrera de la todavía presidenta del Valencia, Layhoon Chan. El gran fleco suelto de su trayectoria al frente de uno de los cargos más representativos de la Comunitat. Liderar el palco de Mestalla te hace ser figura representativa en esta sociedad bulliciosa y festiva. El español fue una de las cosas que Layhoon no pudo controlar y con ese lastre su punto de partida siempre era deficitario. Durante mucho tiempo, la presidenta del Valencia chapurreó un «mucho suerte» (sic) al presidente del rival de turno o en cualquier despedida que se preciara. Como en el cuento de 'El traje nuevo del Emperador' nadie de su alrededor se atrevía a corregir a Layhoon Chan. Todos asentían, como los súbditos al ver pasar a su rey desnudo, hasta que un día Voro, como el niño de la fábula de Andersen, le corrigió a su presidenta para decirle que lo correcto era decir «mucha suerte». Durante meses, el apretón de manos de la máxima representante de la entidad se convirtió en chascarrillo posterior sin que nadie tuviera el valor y la decisión de corregirle. El respeto, el miedo, la timidez o la sensación de que era una función que no correspondía pudieron ser el argumento para que muchos consideraran que no era labor de ellos corregir a la presidenta. El camino recto siempre es el más corto, gratificante y necesario. El idioma dejaba a la intemperie a Layhoon Chan, que confió su futuro y su gestión a las palabras de una traducción metálica que nunca fue capaz de expresar ni el tono ni los sentimientos de la presidenta porque quizá aquella tampoco era la función de la persona encargada de españolizar el mensaje de Meriton. La rueda de prensa de diciembre bombardeó la imagen de una presidenta que cautivó en sus primeras apariciones con un perfil de ejecutiva seria y bien preparada. Layhoon encandiló en sus inicios y perdió el control de la situación por su imposibilidad para entender y aprender el español. Aquella intervención en la última junta de accionistas se recordará por un discurso en castellano enlatado sin saber si de verdad se enteraba de lo que estaba diciendo. Desde el estrado de las ruedas de prensa fue incapaz de transmitir la cercanía y amabilidad que proyectaba en escenarios de mayor intimidad. Sencilla, amable, dulce y preocupada. Con Jorge Iranzo, el seguidor más fiel de Mestalla, tuvo un comportamiento extraordinario aquellos días en los que aquel entusiasta exprimía su valencianismo hasta la última gota en plena batalla contra los imposibles. Layhoon Chan pone rumbo hoy a Singapur. Los otros negocios de Meriton y la familia pasan de nuevo a un primer plano. Tres años con un final poco esperado. Asegura que vivirá al Valencia como una fan más y con la sensación de irse con una labor inconclusa. Mucha suerte.