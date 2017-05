LEBRON CONTRA MICHAEL JORDAN

Soy de la generación más mitómana que existe, la que despertó en los ochenta. Esa década demasiado magnificada. El tiempo ha ido difuminado lo feo y dando lustre a lo hermoso, y ahora parece que todo fue creativo y transgresor. Como si aquellos no hubieran sido también los años del caballo y sus zombies de jeringuilla colgante, los de los pantalones con rodilleras heredados del hermano mayor o el peinado de raya a un lado con escuadra y cartabón. Que no todo fue La Mode, Los Secretos y Golpes Bajos, que también sonaron Modestia Aparte y Olé Olé.

Pero si te gustaba el deporte y, en especial, el baloncesto, aquella fue una época dorada. En España estaba el Barça de Solozábal, Epi, Chicho Sibilio, Juanito de la Cruz y sus americanos portentosos, como Mike Phillips, Marcellus Starks, Steve Trumbo, Kenny Simpson o el incomparable Audie Norris. La década de los grandes duelos europeos del Real Madrid de Corbalán, Iturriaga, Fernando Martín y los magníficos Delibasic y Dalipagic contra el rocoso Meneghin, el irreverente Drazen Petrovic o los partidos a las cuatro en bizarras canchas moscovitas donde sobresalía el gigantesco Tkachenko.

Y si te gustaba mucho, mucho no pasaba una semana sin comprar 'Gigantes del Basket' y esperabas sentado hasta que empezaba en TVE 'Cerca de las estrellas' para ver un paraíso llamado NBA. Y la NBA ochentera también fue legendaria. Porque los astros se cruzaron y metieron en las canchas estadounidenses a Magic Johnson y Larry Bird. A muchos más, sí, pero sobre todo a ellos dos. Y eso te empujaba, quisieras o no, a hacer una de tus primeras elecciones vitales: ¿eras de los Celtics o de los Lakers? ¿Magic o Larry Bird? Yo, poco dado al showtime, me tiré al verde, a su parqué misteriosamente oscuro y sus feligreses sudorosos gritando «Beat LA!». Y eso marca.

Para superar el final de aquello, la sublimación del baloncesto y sus antagonismos, Dios nos regaló a Michael Jordan. Uno de los mejores deportistas de la historia. El mejor jugador de baloncesto de la historia. Con 'Air' Jordan yo creí haberlo visto todo. Así que me hice mayor y dejé de madrugar para ver la NBA. Pero últimamente me acuesto muy pronto y, a mitad noche, abro los ojos, me cuesta cerrarlos y me obsesiono. Así que hace unos meses, inspirado por la resurrección de mis Celtics, comencé a ponerme otra vez los partidos de la NBA.

Ya había visto, claro, partidos y resúmenes de LeBron James, y había leído artículos sobre él, y había escuchado a Fran Guaita convencerme de sus virtudes mientras se desenganchaba de Kobe Bryant, quien nunca llegó a ser como Jordan. Pero ahora que he visto varias eliminatorias seguidas, tengo que abrir la cantina para él. Porque, aunque concederle ese privilegio sea como dejar que me arranquen una muela, he de decir que Lebron, como mínimo, ya es como Jordan.

No voy a dejarme atrapar por la tela de araña de los números, que haya superado los 5.987 puntos del ídolo de Chicago en los play-off, ni que el chico de Cleveland haya alcanzado su octava final en 14 temporadas, ni que sus estadísticas sean un martillo pilón partido tras partido. LeBron James es el jugador más dominante que he visto jamás. Nunca había visto a uno ser capaz de decidir y ejecutar lo más conveniente siempre que el partido lo necesite. En los dos aros.

Como escribió Rob Mahoney esta semana en 'Sports Illustrated', no hay nada como comparar las virguerías que necesita hacer el genial Kyrie Irving para anotar y ver lo aparentemente sencillo que es todo para LeBron. «Las defensas tienden a desmoronarse cuando James está alrededor».

Cuando Lebron James superó el récord de Michael Jordan salió a la sala de prensa con unas Nike 'Air Jordan' retro y dijo: «Yo siempre quise ser como Mike y por eso he hecho todo lo que él hacía». Y recuerda que imitaba sus tiros hacia atrás y sus saltos y su muñequera en el antebrazo y que eligió el número 23. Todo para ser como Jordan. Quién no iba a querer jugar como Jordan, añado yo. Pero el mérito estriba en creer que se puede ser como Jordan. Eso no existe.

LeBron fue el primer negro en aparecer en la portada de 'Vogue' y en 2007 lideró una lista de 'Forbes' sobre los personajes más poderosos con menos de 25 años. Nada comparado con este momento, escrito por Harvey Araton en 'The New York Times': «Es hora de admitir que James ha alcanzado el mismo nivel celestial que Jordan».