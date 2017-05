Me aficioné a la lectura como todos, con tebeos y cómics, fundamentalmente El Capitán Trueno y Hazañas bélicas, y aún conservo en mi biblioteca los ejemplares de 'Joyas literarias juveniles', en los que las grandes novelas de aventuras se resumían y se ilustraban con viñetas a todo color para hacerlas más sencillas y digeribles a los niños que nos iniciábamos en el maravilloso mundo de los libros. Conocer aquellas historias extraordinarias, como 'La isla del tesoro' de Stevenson, '20.000 leguas de viaje submarino' de Julio Verne o 'El tamborcillo sardo' de Edmundo de Amicis, por citar tres que me vienen a la memoria, te incitaba a coger el libro, la novela, ya sin dibujos, y a sumergirte en sus páginas. Con '20.000 leguas de viaje submarino' me ocurrió que bien por leer deprisa o por ser corto de vista ('inútil', según la terminología del Ministerio de Defensa, un poco dura a mi entender, ¿o acaso por ser miope uno no puede llevarle aunque sea el café con leche al comandante?) siempre pensé que ponía '20.000 lenguas de viaje submarino', y me decía, pues no son tantas, 20.000 lenguas no es para tanto, una lengua mide muy poco, unos centímetros, vaya porquería de viaje, apenas les va a dar para salir del puerto y poco más, hasta que leí bien, 20.000 leguas, y entonces lo comprendí todo. A mi tía Amparo le ocurrió algo parecido con los anuncios de Radio Nacional de España -donde luego trabajó tantos años-, en los que se daba cuenta de algún desaparecido y el locutor decía aquello de 'Se encuentra en paradero desconocido fulanito de tal, sus familiares ruegan...' y ella entendía 'Se encuentra en panadero desconocido' y se preguntaba que por qué había tantos panaderos desconocidos y por qué se les buscaba a todos. En los años cincuenta del siglo pasado comenzó a publicarse una colección de cómics sobre vidas de santos que yo no llegué a leer, no recuerdo la razón, pero que me suena que estaban en mi casa, es decir, en casa de mis padres. 'Vidas ejemplares' se llamaba. De la biblioteca de mi padre guardo en la mía como oro en paño los libros de Stefan Zweig, que él leyó cuarenta años antes de que el escritor austríaco se pusiera de moda en España, y los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Y gracias a la labor callada de mi madre, que almacenaba muchos objetos que sabía que antes o después querríamos recuperar, conservo álbumes de cromos de incalculable valor sentimental, como los de Vida salvaje, o el de España, con sus provincias, trajes regionales y fiestas, otro dedicado a grandes inventos, otro de historia sagrada... Lo que desconozco es qué se hizo con los números de Vidas ejemplares, si se tiraron o los tiene alguno de mis hermanos. Ahora habría que hacer una reedición de los mismos para incluir a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo.