A TOMAR UNAS COPAS

No es mi caso, pero conozco a gente encantadora que le gusta salir de vez en cuando a tomar copas, charlar y relajarse con una caña en la mano al mediodía o al acabar la jornada laboral. No me refiero a esos bebedores compulsivos que hacen de su visita a la barra del bar costumbre diaria obligada. Ni a los que necesitan un licor en la mano para poder pensar con ¿más claridad? Cuentan que algunos de los coroneles -seamos generosos con la graduación- de la cuarta planta de Blanquerías vienen manteniendo sin parar comidas y cenas 'de trabajo' desde la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del domingo. ¿Para preparar estrategia? ¿Para definir la hoja de ruta hasta el congreso del PSPV? Las citas tienen otro objetivo más bien: el de mantener prietas las filas ante la constatación de las primeras fugas en el bando propio. ¿Le puede estar ocurriendo eso al equipo del secretario general de los socialistas valencianos? ¿Puede haber cargos socialistas que ya no ven igual al presidente de la Generalitat? Pues algo así debe de estar ocurriendo. Al parecer, algunos de esos jóvenes alcaldes socialistas que se sumaron con alegría al proyecto para llevar a Susana Díaz a la secretaría general del PSOE -más porque a nadie le gustar estar en el bando perdedor que porque se identificaran con su proyecto o sus propuestas- comienzan a marcar distancias, a no responder a las llamadas, a ausentarse de las reuniones. Dicen que uno de los factores que definen a un buen político es el olfato, esa cualidad que hace que uno perciba el cambio de dirección del viento apenas comienzan a moverse las primeras ramas. Ha sido ganar Sánchez y encumbrar a Ábalos, y muchos de los cargos del PSPV que permanecían pegados al aparato, esperando que la dirección general de Administración Local les despejara alguna subvención, comienzan a percibir sensación de final de etapa. Está por ver que vayan a producirse terremotos en el socialismo valenciano -a día de hoy, Ximo Puig sigue siendo el principal aspirante a revalidar la secretaría general del PSPV-. Pero las primarias, y en general el proceso abierto para forzar la caída de Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre, tendrá consecuencias. Sandra Gómez protagonizó una contundente intervención en el acto protagonizado en Valencia el jueves anterior a las primarias por Díaz. Incluso pareció retar a Ábalos a sostener que Puig se había plegado a los intereses de Rajoy al colaborar en la caída de Sánchez. Cuentan, y no es la primera vez, que a Gómez se le vio salir unas horas antes del Palau de la Generalitat con unos folios similares a los que leyó en el Parque de Cabecera. Un hecho que no le convierte ni en mejor ni en peor aspirante al cargo que le corresponda en el PSPV de la ciudad. Pero que sí que la retrata.