El Termidor valenciano

Este 'déjà vu' que vivimos con algunos políticos empieza a resultar previsible y si hay algo que me moleste más que la demagogia de la 'nueva política' es su incapacidad para la sorpresa. Contra lo que muchos piensan, las iniciativas pintorescas a que nos está acostumbrando la generación 'ni-ni' de la política actual no son 'ni' nuevas 'ni' originales. Ya sé que a muchos les exasperan y les parecen ideas alocadas que jamás hubiéramos esperado encontrar pero repito que no son en absoluto innovadoras. Los nuevos dirigentes y las formaciones alternativas están tan empeñadas en repetir comportamientos antiguos que podemos trazar una hoja de ruta y acertar en todo.

Para ello tendríamos, eso sí, que sentarnos en una antigua biblioteca llena de penumbra y desempolvar viejos tomos sobre la Revolución Francesa y otros mitos contemporáneos. Así nos encontraríamos con la exaltación de la diosa Razón, los iconoclastas de toda condición, el anticlericalismo rancio y el empeño por erradicar un Antiguo Régimen, a poder ser, sobre las cabezas de sus representantes. Con la salvedad de que entonces existía en efecto una estratificación social anquilosada, inflexible y profundamente injusta y ahora todo es demasiado matizable como para considerarlo semejante.

Uno de los 'logros' del momento, que luego intentaron implantar los herederos de las logias francesas aquí en la República, fue el cambio de calendario. Aquello de Termidor, Brumario y Germinal que conocemos como ocurrencia irrelevante salvo porque han dejado su marca en las fechas clave de la caída de Luis XVI, los 'sans-culottes' y los inicios de la edad contemporánea.

La cuestión era fumigar la clave religiosa de las mentes de sus conciudadanos. Algo que pretenden los 'novísimos' de la educación valenciana: un calendario desprovisto de referencias religiosas. Son cansinos y tienen dinero. Lo peor que nos puede pasar.

En vez de San José, tendremos la fiesta de Flora; en lugar de Navidad, celebraremos la exaltación de las Nieves Perpetuas y en lugar de San Juan, acogeremos la Noche de las Olas Purificadoras. Un gran 'avance', inútil pero electoralmente rentable. Dicen que es por intereses pedagógicos y me pregunto si no es pedagógicamente acertado conocer las raíces de nuestra vida y no arrancarlas. No lo digo porque defienda un enfoque religioso del siglo XXI. Sería mi apuesta, pero es una opción no universal. Lo digo más bien porque las fiestas de ahora se asientan en otras paganas. La Iglesia vio en ello un modo eficaz de transformar mentalidades a su favor. Justo lo que quieren hacer algunos. Las colas en la Virgen el otro día me hicieron pensar en las que habría, dos mil años atrás, para visitar el templo de Diana en ese mismo espacio. ¿Será en breve el de la Diosa Razón? Quizás. Pero en el fondo no será más que un comportamiento repetido, de raíz religiosa, disfrazado de la ideología imperante del momento.