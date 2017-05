PEDRO Y PABLO. LA SAUDADE

Para que no haya dudas, ni inquietud alguna entre mis lectores, quiero dejar claro que yo no he hablado nunca con estos dos «santos» de la política, aunque no dejo de oír hablar de ellos , contra, sin, por, ante, bajo, desde, hasta , hacia, tras y alguna otra preposición más, a quienes, ejerciendo de tertulianos bien intencionados, a veces, cantan las virtudes o defectos sin fin de esos vencedores por la vía del voto. Sánchez e Iglesias, destinados otrora a una fiesta nupcial, pueden estar sujetos a una duda metódica. ¿ Me caso o no con él?

Al igual que ese sargento del SAS ( unidad especial del ejército británico) que ha hecho buena la frase «Una bala. Una baja», al disparar desde 2.400 metros, tras 4 horas de observación, a un yihadista atravesándole la garganta, los votos en contra de Pedro y Pablo causarán bajas; serán voladuras controladas por el socorrido mensaje de democracia y renovación.

La boda debe esperar. Para los que no lo entiendan, debo recordarles que les va a pasar como a los jóvenes españoles, según el último informe PISA, que sabiendo leer no comprenden el contenido de una factura. Me apresuro a añadir que yo, no habiendo alcanzado aún la frontera de la niñez anhelada, tampoco entiendo muchas y las doy por buenas por saber que una moción de censura civil no me serviría de nada.

Entretanto el presidente Rajoy, en China o aquí, puede que sienta, como gallego internacional , que registre en su alma una cierta saudade, una nostalgia de otros paisajes políticos de mayoría y recuerde lo que le contaban acerca de que el ya malogrado Pío Cabanillas exclamaba lo de «cuerpo a tierra que vienen los nuestros»; quien sabe si eso es así. No faltan aquí los que opinan de sus pensamientos ocultos, un suponer, como si fueran parte de su intimidad neuronal o confesores a pie de cama.

Dejemos eso de interpretar a otros a los que se ejercitan en la prensa rosa, cada vez más sangrienta. Y entretanto el cabildeo para lograr el favor de jueces, de mesas de contratación, de tratamiento fiscal favorecedor, continua.