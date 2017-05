Oltra, ves-te'n ya

La vicepresidenta del Consell ha invitat hui als valencians a celebrar en el llit del Túria les polítiques valentes que el tripartit diu que ha fet en els dos anys de govern. Ella ha dit que va. A mi que no m'espere.

No aniré perque no puc soportar la seua 'soberbia' i prepotència junt en la mentira al difamar als qui dediquen vocacionalment la seua vida i el seu treball a cuidar dels més necessitats, d'aquells que no tenen més consol que, en este cas, el que les Germanes Terciàries Capuchines de Sogorp els oferixen, callant vosté, des de fa temps, la nefasta gestió en el centre de Montolivet. Menys populisme en un tema tant delicat d'abusos als menors.

No aniré perque no puc compartir la política que està duent a terme d'una manera dictatorial de «ordeno y mando» més pròpia d'uns atres temps.

No aniré perque estic en contra de tots els que tracten d'anular l'existència de la llengua valenciana, convertint-la en catalana que és la pròpia d'un imperi que se fixa com a objectiu la destrucció del proyecte comú que és Espanya.

No aniré perque vosté opina sense mostrar informes i documents i damunt confirma que són fets i no paraules. Sra. Oltra diu «que nunca es triste la verdad» i yo li dic que lo trist és la mentira. Perque vosté, després de dos anys de govern ha segut incapaç d'establir un sistema de finançació estable i suficient que permeta el manteniment i el normal funcionament dels centres de servicis i programes d'atenció a les persones en discapacitat en la nostra Comunitat. Sistema que vosté en el 2012 denunciava.

No aniré perque vosté ha invadit l'intimitat i la dignitat de les persones, manifestant senyes de menors.

No aniré perque vosté i els seus són els enemics del poble valencià.