El indulto de Margarita

Los crotales que penden de las orejas de todas las vacas y toros, como de las ovejas y corderos, deberían servirnos de advertencia de lo que se nos viene encima en esta sociedad ultracontrolada, donde todos debemos estar bien identificados, y no sólo sobre quiénes somos, sino también qué hacemos en cada momento y por qué. El caso de la vaca Margarita, condenada a muerte por la máquina de la insensible burocracia imperante, y ahora quizá indultada por la presión popular y mediática, también debería despertarnos las últimas neuronas dormidas.

Margarita no lleva crotales en las orejas, luego es una vaca sin 'papeles', no tiene trazabilidad, no consta en los archivos informatizados de la Europa moderna que exige máxima identificación, no está controlada, y por tanto debiera ser eliminada. Lo dice la ley, se escudan los burócratas que todo lo pueden. También los más tiquismiquis ciudadanos encuestados sobre la cuestión, no sea que Margarita les vaya a contagiar de algo malo. Una vecina de parcela denunció la situación. Ahí tenemos el estado policial que estimula la delación. Una vecina molesta, vaya usted a saber por qué; alguna rencilla vecinal, un cruce de cables, miedos atávicos... Quizá temía que Margarita pudiera cornear a alguien; es una vaca de raza de lidia; su destino podría haber sido como el de otras vacas que recorren los pueblos en fiestas para entretener a los más valientes aburridos, pero se la dieron a su dueño actual, que nunca pensó en que tenía que hacer otra cosa que cuidarla y disfrutar de su amigable compañía. Porque Margarita es mansa y cariñosa, nada de esa bravura peligrosa que las reses de lidia muestran cuando se destinan a tal menester. Pero no está controlada como mandan las leyes, que dicen que una vaca es una res que debe ser explotada como ganado, para dar leche y carne y ser sacrificada cuando deje de ser rentable, nunca destinarse a ser animal de compañía, no consta, no está previsto. La Administración, en este caso la catalana, pero en general cualquier sistema burocrático ejecutor de las normativas de la UE, argumenta que se desconoce todo sobre Margarita, ni siquiera se sabe si puede tener alguna enfermedad (zoopatía, en el argot) transmisible, por lo que está mandado que debe ser sacrificada. Lo dice la ley. La ley insensible, aplicada por autómatas más insensibles, que cualquier día nos imponen también crotales a los humanos, para no fallar en las identificaciones.

De hecho, si estuviéramos ya en tiempos de llevar obligados chips bajo la piel, o un código de barras en la frente, a Juana Escudero no la estarían sometiendo a la existencia surrealista que arrastra. A esta mujer sevillana, de 53 años, le dijo el médico, casi por casualidad, que el sistema oficial la da por fallecida, y no hay forma de que la burocracia lo corrija. No puede ni renovarse el DNI, porque está 'muerta'. Sólo está viva para el banco, que le sigue cobrando los recibos del préstamo, el agua o la luz. Al menos Juana tiene estos 'papeles'.