No confiaba demasiado en este retorno. Veintisiete años después son demasiados años para todos, tanto para David Lynch como para los que asistimos pasmados a los trapicheos subterráneos desarrollados en aquel pueblecito de postal llamado Twin Peaks. Pero en estos casos se impone la nostalgia, así pues me enchufé ayer el primer capítulo de la nueva tanda de Twin Peaks y... engarfiado sobe el sofá yací en picassiano escorzo similar al del caballo del Guernika. Y fumando sin parar para amortiguar los nervios. Y no me serví un par de whiskis porque madrugaba al día siguiente... Naturalmente me tragué otro episodio desafiando el horario infantil que me impuse hace lustros. La ocasión lo merecía. Me largué al lecho conmocionado ante la potencia visual y la marcianada del guión. Mi sesera segregaba humo. Salí de la cama. Me serví un chupito. Luego otro. La ocasión lo merecía. Mi amigo Mon lo clavó la noche del estreno a las tantas. «Ramón, te explota la cabeza», me dijo más tarde con voz entre legañosa y atropellada por la emoción. Pensé que exageraba, pero no, en efecto te explota la cabeza como a un personaje del Scanners de Cronenberg. Me fascina esta nueva entrega de Twin Peaks y hoy por la noche me inyectaré por vena los capítulos disponibles tras apagar el móvil y bajar las persianas. Ahora bien, no me atrevo a recomendarles esta serie de terciopelo, maldad, surrealismo y experiencias sensoriales. No me atrevo a recomendarles que se dejen mecer por la maligna mano de David Lynch. Nada tiene que ver con otras series que hemos disfrutado como Los Soprano, Breaking Bad, House of Cards o Fargo. Este regreso de Twin Peaks es otra cosas, tritura los códigos y exige un estómago blindado dispuesto a soportar el tono inquietante, delirante, desafiante. Háganme caso y no la vean. Les explotará la cabeza.