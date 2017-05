La gente viaja como nunca, pero lee como siempre o incluso menos. Quizá la literatura de viajes tenga los días contados. La mente puede visitar lugares inexplorados desde el sillón de casa, la tumbona de la piscina o la butaca del cine... El viajero de sofá puede recurrir a la ficción literaria o audiovisual para hacer kilómetros sin moverse de casa. El canal de televisión TCM propone 'Viernes en la carretera' para las noches de junio. El ciclo es una invitación a recorrer la Patagonia de 'Historias mínimas' (2002) o huir de Dakota del Sur hacia los páramos de Montana en 'Malas tierras' (1973). El ciclo no incluye una 'road movie' deliciosa como 'Dos en la carretera' (1967), que cumple 50 años el próximo octubre. En la cinta de Stanley Donen, Joanna y Mark Wallace no sólo se dirigen a la Riviera francesa sino también a la disección de su matrimonio. No importa si se emplea el pasaporte o la imaginación porque en cualquier viaje, real o virtual, el destino siempre es uno mismo.