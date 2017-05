Valor de Ley

El reciente asesinato del periodista mexicano Javier Valdez a manos de sicarios del narcotráfico coincide con el aniversario de los 25 años del asesinato del juez Falcone y tres de sus escoltas por la mafia italiana. Javier Valdez (y como él, otros muchos compañeros asesinados en años recientes) se sabía amenazado, y dentro de sus posibilidades procuraba mantenerse con vida, gestionando el miedo que a buen seguro tuvo que proporcionarle muchas horas de insomnio y graves preocupaciones durante el día. Sería necesario que los estudiantes de periodismo en México tuvieran una signatura práctica relacionada con el ejercicio de la profesión y el miedo: cómo hacer que no te paralice, pero al tiempo prestarle atención para saber reconocer cuándo es mejor desaparecer o callar durante un tiempo.

Por su parte, Falcone se convirtió en el Eliot Ness italiano, y su muerte cambió las cosas, sacudiendo al Estado para que adoptara un estilo mucho más proactivo en la lucha contra la mafia. Aquellos años no eran como los actuales, apenas existía colaboración internacional y enfrentarse a la mafia, incluso como representante del poder judicial, era una heroicidad, probablemente como lo es ahora, sobre todo, en los estados del norte de México. El peso de la justicia era cuestión casi de cada país, y de ello se beneficiaban los que podían impunemente amedrentar a quienes les perseguían o criticaban.

Un periodista y un juez, estos objetivos no son una casualidad. Un Estado de Derecho no puede respirar sin el ejercicio libre del periodismo y sin una justicia imparcial que sea inmune a la corrupción o la amenaza. La Venezuela de hoy hace tiempo que conculcó esos preceptos, como sucede con alguna frecuencia sospechosa en otros países formalmente democráticos como Rusia o Turquía. Es una historia muy antigua: en la obra maestra de John Ford 'El hombre que mató a Liberty Valance', el asesino (Lee Marvin) busca destruir a la prensa y matar al sheriff porque no quiere que los vientos de la civilización se asienten en el Lejano Oeste y le desposean de su poder inveterado.

Javier Valdez murió arrodillado, ejecutado por doce tiros. A Falcone lo esperaron con una bomba enterrada en la carretera por la que pasaba con su coche. Nunca pagaremos la deuda con personas que antepusieron sus valores al miedo más cerval que puede existir: tener la certeza que cada nuevo día puede ser el último. El drama de México nos llena de pesadumbre e indignación. Está sucediendo ahora mismo. Ojalá la muerte de Valdez sea el punto de inflexión para México que supuso la de Falcone, cuando toda la sociedad y el Estado se posicionaron en contra de los asesinos de un hombre valiente. México: ¿escucharemos tu indignación conmover al Poder? Estos hombres dieron su vida porque creyeron que merecía la pena morir por defender la dignidad. Mostraron Valor de Ley.