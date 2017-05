Silencios culpables

Cada cierto tiempo se repite la escena. Sólo cambian el escenario, las víctimas y el merchandising del dolor: el color de los lazos. Vuelven los gestos de solidaridad y la condolencia copia y pega de que nuestro corazón está con las víctimas. Nos acomodamos al horror, y nuestra reacción se dirige siempre a la dirección retórica que nos asegura la comodidad. Mañana será en un atardecer en Sevilla o en la ciudad Erasmus en la que estudien nuestros hijos. Pero cada vez que decimos aquello de que todos somos París, y colocamos esta o aquella banderita de perfil, solo pensamos en que de momento le ha tocado a otro. Nos condolemos con ciento cuarenta caracteres, proclamamos unos cuantos lugares comunes que expresen altura de miras y no molesten a nadie, y así hasta la próxima. Nuestra única estrategia consiste en regatear la realidad. Pactar con ella con nuestra acreditada fórmula de transigir con los problemas, porque reconocer los problemas no es nada vistoso, y es mejor contentarnos con cualquier diagnóstico que eluda el origen del problema. Por eso atemperamos el horror con la salmodia, repetida una y otra vez, ad nauseam, de que esto no tiene nada que ver con la religión, de que no hay que confundir esto con aquello, que no conviene hacer el juego al terror, y hasta serenarnos pensando que quien ha perpetrado atentado es de segunda generación, lo cual sirve de paso para culpabilizar de nuevo a Occidente. Escribió Bruce Chatwin aquel libro sobre la influencia del islamismo, 'Mientras Europa duerme', pero nuestra afición por dormir ya es añeja. Desde aquella gloriosa frase de Chamberlain, al volver de los acuerdos de Múnich, en 1938, cuando dijo aquello de «Go home and get a nice quiet sleep». En esas estamos, en el quiet sleep. En la política del 'appeasement' frente al terror. Habrá que mirar frente a frente a las contradicciones que los enemigos de la libertad nos reprochan. Pero algo habrá que inventar para ganar esta batalla con las armas de la cultura y del pluralismo. Como yo no tengo excitado el freno de la religión me costaría el perdón. No sé si sabría perdonar. Esta sociedad, maniatada por su bondad y sus buenos sentimientos, que se avergüenza de sus valores y no es capaz de defenderlos, tendrá que dejar ya a un lado el silencio culpable, temeroso de aflorar las ideas solo por el hecho de que no parezcan correctas. Porque si no lo hace, dormirá el sueño de los justos, no reaccionando, cobarde, sin señalar las causas, los culpables, las ideas y la religión en cuyo nombre se cometen los atentados. Quizá haya que olvidar los minutos de silencio y que cada cual, plurales como somos, lea unas páginas de la Enciclopedia, un capítulo de Voltaire, unos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre. El Preámbulo de cualquier Constitución o el Padre nuestro. Menos silencios. Y mucho menos de esos que nos hacen culpables.