PILOTA ENCALADA, JOC ACABAT

A voltes, veig en la terraça del primer pis del meu edifici, pilotes i balons que allí apleguen i se queden perque els chiquets que juguen en la plaça d'enfront els tiren alt i allí arriben quedant-se, de moment, sense joc per a córrer i entretindre's. l, si no per a sempre, sí durant algunes hores, fins que l'ama de la casa els els dona. Açò m'ha fet recordar, quan de menut, jugàvem a llargues, al mig del carrer, i unes voltes perque la pilota trencava algún cristal de finestra o balcó, -i deixàvem de jugar i escapàvem a córrer com els coloms i conills al sentir un esclafit- i, atres, perque aquélla es quedava encalada en la teulada, era quan el vellet que estava prenint el sol -o la fresca- o la velleta que enfilava l'agulla per a apedaçar, sacs, camises o pantalons, te dien: «S'acabà la festa. Pilota encalada, mala sort, chiquets.» O «Ara, per a entretindre's, podieu anar a rascar cavallons a l'hort.» Cosa que poc nos apetia i com no teníem diners per a comprar-ne una atra, calia esperar al pròxim dumenge per a que, de nou, entre tots, es poguérem fer en els dos quinzets que costava una pilota en la paradeta de la tia Chata -la del carrer Major- o la de la tia Salvadora, la del Mercat. O quan hi havia partida en el trinquet allí que anàvem per vore si el trinqueter nos en donava alguna encara que aquella ya estiguera mig rebentada.

Perque clar, com no podíem pujar a la teulada, la pilota se quedava allà dalt, entre les teules i algún que atre llicsó -puix eixos te créixen lo mateix vora séquia que junt a un fumeral- i segur que en ella el gat jugaria quan estiguera desficiós per esperar a que arribaren els teuladins i poder-ne caçar un, si era de dia i si, per la nit, alguna que atra rata de les de rabo llarc o de les penades, éstes que, rarament, les podien atrapar.

Pero, mai, per haver-nos quedat sense pilota, deixàvem de jugar: a la trompa, a mort i pam, a talla terreny, a sambori, a la correjeta, a d'ahí d'ahí teuladí. Hui en dia, els veig que quan se queden sense pilota no enceten cap atre joc, sols es furguen les bojaques i es trauen els mòvils. Molt quetets estan. No parlen; marmolen. Pareixen velletes resant el rosari.