Lo indecible

Aún resuenan los estribillos de la Internacional, cantada puño en alto en la sede del PSOE el pasado día 21 de mayo, cuando me he detenido un poco a pensar en su significado y en sus consecuencias. No era de extrañar que sucediera lo que sucedió cuando uno de los candidatos, es decir una, presentó su programa a sus compañeros de partido sólo cuatro días antes. A la mayoría, aunque no fueran muchas páginas, apenas con tiempo justo para echarle una ojeadita y no les daría para asimilar el contenido y hacer las oportunas comparaciones. Anduvo demasiado remisa, desde el principio, Dª Susana a pesar de sentirse ganadora, según proclamaba.

Así que tras las votaciones fue D. Pedro Sánchez el designado por amplia mayoría de los militantes, aquel que los comentaristas políticos llamaron en su día Sánchez I el Breve, sin considerar ni de lejos que pudiera resurgir y convertirse, como así ha sido, en Sánchez II el Resucitado, en Sánchez el Renacido o en el Lázaro del PSOE. A mí no me gustan estas denominaciones porque el día 1 de Octubre no mataron a nadie, sólo lo forzaron a dimitir -lo hirieron en lo más íntimo- pero siguió vivo y además le dejaron meses para que restañara las heridas, se repusiera y volviera -como se ha visto- con nuevas huestes. Ya me recelaba yo que no sería tan fácil y en un comentario en estas mismas páginas (LP 10.10.17) apuntaba que no creía que D. Pedro Sánchez cumpliera la definición de M. Cipolla de estúpido («causar daño a los demás sin provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio»). Guste o no, y pasado un tiempo suficiente, la segunda parte de la definición, por el momento, no se ha cumplido. Ya veremos a más largo plazo.

Además en la historia evangélica de Lázaro (San Juan 11.41), el resucitado, no se precisa qué pasó con él, si recayó y murió en breve, si sobrevivió muchos años, si pasó penalidades o si fueron sus días brillantes y gloriosos. Según leyendas no comprobadas sobrevivió treinta años como Obispo de Chipre (Leyenda Áurea) o llegó a ser el primer Obispo de Marsella. Ambas míticas leyendas presuponen una larga y fructífera vida, predicando la 'Buena Nueva'. No me cuadra tampoco el apodo de 'el Renacido' porque según Dª María Moliner renacer es, además de nacer de nuevo (ya incierto), adquirir nuevas fuerzas o ánimos (evidente) o empezar una nueva vida. Esto último está por ver. Lo que vaya a pasar con D. Pedro todavía no está escrito ni en los anales del PSOE ni en los de España y son sus compañeros de partido y los electores españoles los que, a la vista de sus hechos y de sus propuestas y alianzas, determinarán su vida política, que no la biológica que es la que yo le deseo larga, feliz y provechosa.

Una cosa que me chirrió enormemente de su primer discurso ante sus incondicionales en la sede de Ferraz el mismo día 21, a los pocos minutos de saberse reelegido como Secretario General del PSOE, fue pronunciar con rotundidad: «haré lo indecible para desalojar a Rajoy...». Lo indecible. ¿Lo dijo con el significado de «lo que no se puede decir o explicar» (DRAE) o en el más suave «tan grande que no se puede explicar en toda su intensidad» (Maria Moliner)? Si fue en el rotundo significado del DRAE ¿qué es lo que no puede decir? ¿qué es lo que no puede explicar? Yo prefiero y deseo firmemente que su aseveración tuviera el segundo significado, el de la intensidad de su deseo, no que sea indecible el contenido de lo que planea. Sé que esto es un juicio de intenciones y no quiero prejuzgar, sólo preferir. Durante meses ya tuvimos bastante de lo que no se puede explicar ni mucho menos decir, y no nos fue bien.

Tal vez quiso decir, y en la emoción del momento se dejó llevar por el inconsciente, «haré lo imposible...», en el sentido de «hacer cuanto se pueda para realizarlo o por conseguirlo» (DRAE) o «haré lo impensable...» en el significado de «muy difícil de realizar o conseguir» (María Moliner). Pero dijo indecible. Yo me hubiera quedado más tranquilo con otras expresiones, pero.lo dicho queda dicho. Y volviendo la vista atrás me he acordado de la rima beckeriana (con la atrevida licencia mía de cambiar aquel pinar original por aquel lugar): «Sin decirlo te diré/lo que aquel lugar esconde/ allí ya sabes tú dónde/ nos pasó ya sabes qué». Es de dominio público lo que pasó y dónde pasó, aunque no llegara a culminar.

Algo no muy claro debieron ver en Bruselas en las propuestas programáticas sanchistas para que el comisario socialista francés, Pierre Moscovici, diera un toque de atención el mismo día 22, al día siguiente de su elección, al ya Secretario General de PSOE recordándole que no se debe subir el déficit para reducir el paro. Promesas las justas. Realidades las posibles dentro del marco europeo. Si el partido de Rajoy es 'tóxico' para muchos socialistas, otras tesis no sólo son tóxicas sino potencialmente letales para el país.

Ahora es el momento de dar la talla política, institucional y personal, por parte de D. Pedro Sánchez, en su segunda oportunidad. Como nos decían en la antigua mili, valor se le supone, aunque no por todos ni siquiera en su propio partido, a juzgar por lo que se oyó en el desafortunado debate a tres o durante la campaña, e incluso en las primeras horas tras su elección. Su partido haría bien en recomponerse y seguirlo en la dirección adecuada. Le esperan decisiones difíciles en las que los españolitos de a pie nos jugamos mucho y nos merecemos sensatez. Y si es posible un poco de indecible buena suerte, en el sentido que le daba a indecible Dª María Moliner.